Di dời điểm trông giữ xe khỏi khu vực bảo vệ cầu, đường trước 30/10

Theo Chỉ thị của Bộ Xây dựng , Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cần: phối hợp với các cơ quan chuyên môn của TP. Hà Nội tổ chức kiểm định, đánh giá ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn cầu Vĩnh Tuy đến chất lượng và khả năng khai thác cầu; đề xuất giải pháp khắc phục (nếu cần thiết), báo cáo Bộ Xây dựng làm cơ sở phối hợp với UBND TP. Hà Nội để báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 15/9.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ trái quy định; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu kiểm tra điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan kết cấu hạ tầng đường bộ như đã xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy; báo cáo về Bộ Xây dựng kết quả rà soát trước ngày 25/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Một bãi gửi xe dưới gầm cầu trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Lê Khánh.

Bộ Xây dựng yêu cầu người đứng đầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát PCCC tăng cường tuần đường, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về PCCC (bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép).

"Lập kế hoạch di dời ngay các cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10, ưu tiên đầu tư xây dựng địa điểm trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị", Chỉ thị của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Theo Chỉ thị của Bộ Xây dựng, Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm PCCC kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định.

Hiện trường vụ cháy hàng trăm xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8. Ảnh: Thanh Hà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy (phía nội thành, hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) đã xảy ra vụ cháy lượng xe máy lớn. Đến 13h45 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt, sơ bộ ban đầu có khoảng 500 xe máy bị cháy. Đây là phương tiện của người vi phạm giao thông (đã rút hết xăng trước khi lưu giữ) bị Công an TP. Hà Nội tịch thu.

Ngày 1/9, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đưa ra phương án tạm cấm xe trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy.