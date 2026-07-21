Di dời hàng xà cừ cổ thụ phục vụ dự án đường 70 hơn 3.370 tỷ đồng

Tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu điều chỉnh tiến độ theo hướng "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó". Các nhà thầu vì vậy đã tăng cường nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026.