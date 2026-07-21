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Di dời hàng xà cừ cổ thụ phục vụ dự án đường 70 hơn 3.370 tỷ đồng

| | Bất động sản

Hàng xà cừ cổ thụ trên đường 70 đang được đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường hơn 3.370 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng năng lực kết nối khu vực phía Tây Hà Nội khi hoàn thành.

Di dời hàng xà cừ cổ thụ phục vụ dự án mở rộng đường 70 hơn 3.370 tỷ đồng.

Dự án mở rộng đường 70 từ đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ dài khoảng 5 km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng (Hà Nội).

Sau nhiều năm khai thác, đường 70 đã xuống cấp và quá tải do phải "gánh" lượng phương tiện lớn mỗi ngày, khiến tình trạng ùn tắc trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu điều chỉnh tiến độ theo hướng "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó". Các nhà thầu vì vậy đã tăng cường nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026.

Dọc tuyến đường 70 qua khu vực Xuân Phương, nhiều cây xà cừ lâu năm đang được di dời để phục vụ thi công dự án. Nhiều cây có thân lớn, tán rộng và đã gắn bó với tuyến đường trong thời gian dài.

Hiện tại, nhiều cây xà cừ dọc hai bên đường đang được chặt hạ, sau đó sử dụng thiết bị cơ giới đánh chuyển về các vườn ươm để tập kết, kiểm đếm.

Nhiều gốc cây xà cừ cổ thụ sẽ tiếp tục được đốn hạ, đánh chuyển trong thời gian tới. Trước đó, một đợt lớn đánh chuyển hàng cây này đã diễn ra vào tháng 1/2026.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông, giảm áp lực ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội và thúc đẩy phát triển đô thị tại Xuân Phương, Tây Mỗ cùng các khu vực lân cận.

Vị trí thi công dự án trên bản đồ Google maps.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

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