20-03-2026 - 21:28 PM | Lifestyle

Đi giặt đồ ở Nha Trang, khách Tây bị chủ tiệm giữ lại bắt hát karaoke cả tiếng

Trải nghiệm có một không hai của nam khách Tây tại Nha Trang khiến anh nhớ mãi không quên.

Từ lâu, người bản địa Việt Nam đã nổi tiếng với tinh thần hiếu khách, sự cởi mở và tính cách thân thiện đến mức đôi khi làm những người bạn phương xa phải ngỡ ngàng. Không cần những nghi thức cầu kỳ hay rào cản ngôn ngữ, sự kết nối đôi khi chỉ bắt đầu từ một nụ cười, một lời mời hát chung hay thậm chí là một quả trứng luộc ấm áp tình người.

Trong đoạn video mà du khách ghi lại, anh đã chia sẻ trải nghiệm "có một không hai" khi ghé một tiệm giặt ủi tại Nha Trang. Thay vì chỉ nhận lại quần áo sạch sẽ rồi rời đi như thường lệ, anh chàng bỗng chốc trở thành ca sĩ trong buổi tiệc karaoke gia đình ngay tại quán.

Khách Tây mang đồ đi giặt bất ngờ được chủ nhà mời vào hát karaoke

Chủ quán và những người hàng xóm đang quây quần bên dàn loa, tivi vang lên những giai điệu Bolero đặc trưng. Sự hiếu khách của người Việt được đẩy lên cao trào khi họ không ngần ngại đưa mic cho anh chàng ngoại quốc, mời anh cùng góp giọng. Không một chút e dè, chàng trai đã thực sự hòa tan vào không khí sôi động, trình diễn những ca khúc tiếng Anh đầy cảm xúc trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của người bản địa.

Điều khiến người xem không khỏi bật cười và cảm động chính là sự quan tâm rất đỗi giản dị của chủ nhà. Đang hát say sưa, anh chàng được một người phụ nữ tặng cho một quả trứng luộc để ăn. Hình ảnh anh vừa cầm mic, vừa nâng niu quả trứng trên tay đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ hài hước. Thậm chí, sau khi kết thúc màn trình diễn đầu tiên, anh lại tiếp tục được tặng thêm một quả trứng nữa.

Những thành viên trong gia đình nhiệt tình cổ vũ nam khách Tây

Đến lúc thanh toán tiền giặt đồ, vì quá yêu mến sự hiếu khách và không khí vui vẻ tại đây, anh chàng đã muốn gửi thêm tiền tip cho chủ tiệm. Tuy nhiên, những người trong gia đình của tiệm này đã nhất quyết từ chối, chỉ nhận đúng phần tiền dịch vụ. Đối với họ, niềm vui khi được giao lưu và tiếng cười của khách hàng chính là món quà lớn nhất trong những ngày đầu năm mới.

Khách Tây được chủ nhà cho thêm trứng luộc và họ từ chối tiền tip từ anh

Khoảnh khắc này đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến nhiều người bản địa lẫn nhiều du khách quốc tế, họ chia sẻ: “Nhìn bạn y chang người bản địa luôn rồi”, “Năng lượng này đáng yêu quá”. Ngay cả nam du khách cũng phải bất ngờ với trải nghiệm độc lạ này của mình: “Tôi không ngờ chuyến đi giặt đồ ở Việt Nam lại biến thành một buổi hát karaoke”.

Đây có thể là một trong những trải nghiệm khó quên của anh chàng khi du lịch tại Việt Nam. Khi vừa có thể tham quan nhiều cảnh đẹp, ăn nhiều món ngon mà còn có thể trải nghiệm văn hoá hát Karaoke của người Việt.

Theo Hy Chu

Đời sống và Pháp luật

