Đi họp lớp có những người mặc sang không phải vì giàu, mà vì sợ bị hỏi “đang làm nghề gì?”

13-11-2025 - 21:16 PM | Sống

Buổi họp lớp cũng chính là nơi tiền và tài sản được đánh giá ngầm. Ai mua nhà, ai trả góp xe, ai đang đầu tư, ai vẫn sống dè sẻn.

Họp lớp tưởng chỉ là buổi gặp lại bạn cũ, kể vài câu chuyện năm xưa, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nhưng đi rồi mới thấy, đây cũng là dịp để “so sánh ngầm” tài chính và vị thế xã hội của từng người.

Bạn sẽ thấy những chiếc áo sơ mi lượt, túi xách sang trọng, hay đôi giày mới tinh… đôi khi không phải để khoe giàu, mà là để không bị hỏi một câu đơn giản nhưng chết người: “Giờ làm nghề gì?”. Những món đồ ấy, những cách chuẩn bị ấy là bức bình phong cho sự tự tin giả vờ.

Một số người chọn im lặng, nở nụ cười vừa đủ, khoe không phải tiền mà là sự bình ổn giả vờ để mọi người nghĩ họ ổn, trong lúc đôi khi mọi thứ bên trong chẳng hề “ổn” như vẻ ngoài. Họ mặc sang không phải để tỏa sáng, mà để bảo vệ chính mình khỏi ánh mắt dò xét, khỏi câu hỏi mà chẳng ai muốn trả lời.

Đi họp lớp có những người mặc sang không phải vì giàu, mà vì sợ bị hỏi “đang làm nghề gì?”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Họp lớp giống như một buổi “kiểm toán vô hình”: bạn nhìn người khác, đoán xem ai đang ổn, ai đang gồng, ai đang cố chứng minh mình chưa thất bại. Và trong không khí ấy, những người thật sự bình an thường không ồn ào; họ chỉ đến, cười nhẹ, trò chuyện đủ vui, và đi về. Chẳng cần ai biết họ làm gì, hay kiếm được bao nhiêu.

Đôi khi, điều thấm thía nhất bạn nhận ra là: ở tuổi này, im lặng là cách giữ thể diện rẻ nhất. Không phải ai mặc sang cũng giàu và không phải ai khoe cũng tự tin. Họp lớp không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm, mà còn là lúc bạn học được bài học về cách giữ bản thân bình thản giữa những ánh nhìn dò xét và sự so đo ngầm.

Và khi ra về, bạn mỉm cười: biết đâu, chính sự im lặng và bình thản đó mới là thứ giá trị nhấ hơn cả tiền, hơn cả xe, hơn cả áo quần sang trọng.

Đi họp lớp có những người mặc sang không phải vì giàu, mà vì sợ bị hỏi “đang làm nghề gì?”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Buổi họp lớp cũng chính là nơi tiền và tài sản được… đánh giá ngầm. Ai mua nhà, ai trả góp xe, ai đang đầu tư, ai vẫn sống dè sẻn - tất cả đều được soi xét bằng ánh mắt tinh ý, không cần ai nói ra.

Người mặc sang nhưng ví rỗng sẽ nhanh lộ. Người im lặng nhưng tài chính ổn định lại nổi bật theo cách riêng. Đi họp lớp, bạn nhận ra: tiền không chỉ để tiêu, mà còn để giữ thể diện, để phòng thân, để chứng minh mình… ít nhất là với bạn cũ. Và đôi khi, cách mỗi người quản lý tiền, chi cho mình hay chi để chứng minh lại nói nhiều hơn bất cứ lời nào về họ trong 10 năm qua.

Đi họp lớp, người giỏi tính nhất lại không phải kế toán

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

