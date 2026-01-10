Đi làm kiểu này thì chẳng ai muốn nghỉ việc

Nhắc đến việc đi làm ấy mà, câu nói “nửa thật nửa đùa” mà chúng ta thường hay thốt lên nhất, chính là: Nghề chọn người chứ người không ai chọn đi làm!

Nếu được chọn, chắc chẳng ai muốn dậy sớm, chen chúc tắc đường để kịp chấm công, cũng không ai ham chạy 1 tỷ deadlines, và càng không mặn mà gì 1000 feedback của khách hàng. Đương nhiên, viễn cảnh ấy chỉ có thật trong mơ.

Nhưng như vậy không đồng nghĩa với chuyện đi làm là chán! Bằng chứng? Chính là tâm sự của những người đã hoặc đang làm cho các công ty, tập đoàn lớn mà chúng ta vẫn hay gọi là “bigcorp”, “global” đây.

Càng đi làm càng thấy “lãi”

Mới đây trên MXH Threads, một cô gái đã chia sẻ về việc bản thân “lãi” ngoài sức tưởng tượng khi là nhân sự cho tập đoàn lớn. Vấn đề không chỉ là môi trường làm việc thoải mái, lương thưởng đãi ngộ tốt, mà còn là những người sếp, những người đồng nghiệp có tư duy đáng để học hỏi. Nhờ tất cả những điều đó mà bản thân được truyền động lực phấn đấu, vừa học vừa làm, vừa phát triển thay vì “dậm chân tại chỗ”.

Nguyên văn bài tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Thử việc 100% lương, lương cao hơn mặt bằng chung, đãi ngộ không chỉ dừng lại ở đóng BHXH “full lương” mà còn là tiền tập gym, thẻ BHSK, chăm sóc cả cho nhân thân. Cộng thêm việc sếp lẫn đồng nghiệp đều tốt, tư duy cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau. Nói xem, đi làm như thế thì chán vào đâu cho được?

Một người cũng bước ra từ tập đoàn lớn, bình luận: “Nghỉ làm ở tập đoàn đa quốc gia, ngoài lương thưởng, đãi ngộ, thì cái mình tiếc nhất chính là đồng nghiệp. Trong môi trường ấy, phần lớn nhân sự đều có nền tảng rất tốt, họ thông minh, tư duy hiện đại và định hướng rõ ràng cho sự nghiệp, biết nên bổ sung kỹ năng nào, nên học thêm gì, nên “ở đâu” trong 3-5 năm tới. Kiểu mình ở trong môi trường đó, tiếp xúc và làm việc với những người như vậy, mình tự khắc có chí tiến thủ, có động lực học tập, phát triển bản thân lẫn sự nghiệp ấy. Nói chung là xịn, tất cả mọi thứ đều xịn”.

Một người đồng tình: “Nói ngắn gọn thì là công ty xịn = làm nhiều, hưởng nhiều. Mọi thứ đều rõ ràng kể cả 1 đồng OT, chưa kể nếu ai chịu phấn đấu thì còn có thể sang nước ngoài làm việc cho trụ sở chính”.

Một người khác lại tiết lộ: “Các bạn nên phấn đấu vào công ty, tập đoàn lớn, mà tập đoàn đa quốc gia được là tốt nhất. Lương thưởng ở những môi trường này nó là chuyện hiển nhiên không phải bàn rồi, quan trọng là vào được thì bản thân tiến bộ nhanh lắm. 1 năm làm tập đoàn lớn có khi bằng 3 năm làm công ty nhỏ ấy”.

Một người thì chốt câu rất ngắn gọn: “Không ai chán đi làm, người ta chỉ chán môi trường thôi, vào bigcorp xong thấy đời sang trang hẳn”.

Còn đây lại là 1 góc nhìn khác nữa: “Bạn vào được bigcorp rồi, bạn ở đó 3-5 năm thì khả năng là sau đó bạn sẽ không bao giờ phải đi rải CV tìm việc nữa, có khi chưa kịp nghỉ đã có chỗ mời về làm, mà đấy là cấp senior thôi chứ chưa phải quản lý cấp cao đâu. Hoặc giả sử không được mời thì CV cũng xịn, thời gian tìm việc ngắn hơn, cũng dễ tìm được việc xịn nếu có muốn đổi chỗ làm. Chồng mình cũng thế nên mình biết”.

Làm sao để tìm được công việc tốt, môi trường xịn?

Giờ thì thử dành ra 1 phút suy nghĩ xem lý do khiến mình chán đi làm là gì. Nếu là do môi trường “chưa như ý”, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy thành thật với bản thân xem liệu mình đã đủ giỏi để tìm được công việc lương cao, môi trường xịn hay chưa?

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vậy phải làm sao để tìm được việc lương cao, đãi ngộ tốt giống như chia sẻ của những nhân sự “bước ra” từ công ty to, tập đoàn lớn phía trên?

1. Giỏi ngoại ngữ là điều cơ bản phải có

Tiếng Anh không còn là “điểm cộng” mà đã dần trở thành điều kiện cơ bản của những nhân sự đang làm việc trong “môi trường xịn”. Thậm chí ngoài tiếng Anh, họ còn biết và giỏi thêm 1 ngoại ngữ khác.

Giỏi ngoại ngữ không chỉ để đọc JD hay trả lời phỏng vấn cho trôi chảy, mà quan trọng hơn là để làm việc thực sự trong môi trường ấy. Từ email, tài liệu, họp hành cho tới trao đổi với sếp, đồng nghiệp, đối tác nước ngoài,... mọi thứ đều xoay quanh ngoại ngữ. Khi bạn sử dụng ngoại ngữ tốt, bạn mới không là kẻ ngoài cuộc, không bị giới hạn ở các công việc “phụ trợ”, và có cơ hội tiếp cận những dự án lớn, những vị trí có giá trị cao hơn.

Mà nói thẳng ra, cùng một năng lực chuyên môn, người có ngoại ngữ tốt gần như luôn có nhiều lựa chọn hơn, môi trường tốt hơn và đường hướng phát triển rõ ràng hơn.

2. Đừng để CV, portfolio của mình quá mờ nhạt

Một sai lầm rất phổ biến là nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi, mình có kinh nghiệm là mình đương nhiên qua vòng gửi CV. Thực tế thì không.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mỗi vị trí ở công ty lớn có thể nhận hàng trăm CV, và người tuyển dụng chỉ dành 1 phút, thậm chí là vài chục giây cho mỗi hồ sơ. Nếu CV của bạn chung chung, liệt kê công việc theo kiểu “làm đủ thứ”, không có số liệu, không có điểm nhấn, thì bị lướt qua.

CV và portfolio không cần màu mè, nhưng phải rõ ràng: Bạn giỏi cái gì, tạo ra giá trị gì, khác gì so với mặt bằng chung. CV tốt phải chứng minh được bạn đã làm được gì và có thể làm được gì tiếp theo. Trong cuộc cạnh tranh vào “bigcorp” nói riêng hay tìm việc nói chung, CV chính là vòng loại đầu tiên.

3. Chủ động trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn

Vào được công ty tốt đã khó, nhưng ở lại và phát triển được còn khó hơn. Môi trường lớn thường có nhịp độ nhanh, tiêu chuẩn cao và rất ít kiên nhẫn với sự trì trệ. Vì vậy, nếu muốn thực sự “lãi to” khi làm ở tập đoàn lớn, bạn buộc phải chủ động nâng cấp bản thân.

Đừng đợi công ty đào tạo rồi mới học, cũng đừng chỉ làm đúng phần việc được giao. Hãy hiểu sâu hơn về ngành, về vị trí của mình trong bức tranh chung, về những kỹ năng nào sẽ giúp mình thăng tiến. Người được đánh giá cao ở môi trường xịn thường không phải người làm nhiều giờ nhất, mà là người giải quyết vấn đề tốt, học nhanh, thích nghi nhanh và luôn có giá trị gia tăng.

Khi bạn liên tục nâng cấp năng lực chuyên môn, bạn không chỉ có chỗ đứng trong công ty hiện tại, mà còn xây được “thương hiệu cá nhân nghề nghiệp” để đi xa hơn. Và lúc đó, công việc tốt, môi trường xịn sẽ không còn là may mắn, mà là kết quả tất yếu.