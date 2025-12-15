Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi qua một rãnh nước, người dân ghi lại được cảnh tượng "nổi da gà": Netizen băn khoăn thứ gì đây?

15-12-2025 - 14:10 PM | Sống

Ở lần nhìn đầu tiên, có lẽ đa số mọi người sẽ chưa kịp nhìn ra đây là thứ gì.

Mới đây, đoạn video do một người dân quay lại được ở một rãnh nước ở Singapore đã bất ngờ trở nên vô cùng viral trên MXH và đem lại nhiều phản ứng trái ngược cho các netizen. Một số tỏ ra thích thú trước sự sinh động của thiên nhiên, cũng có không ít người cảm thấy "rùng mình".

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, đoạn video được người dùng Regine Tan chia sẻ trên trang Facebook Singapore Wildlife Sightings vào thứ Tư, 10/12 vừa qua, thu hút hơn 1.300 lượt tương tác.

Nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ họ đang nhìn thấy một con cá lớn đang bơi trong rãnh nước trong vắt. Thế nhưng, điều thú vị là không phải một con, mà là hàng nghìn con cá da trơn đang tụ lại thành một đàn lớn, và thật tình cờ, chúng đã sắp xếp đúng thành hình một con cá khổng lồ, với những con cá ở phần phía trước tạo tạo thành hình bầu dục, trong khi những con ở phía sau tạo thành hình dạng hẹp hơn nhiều giống như chiếc đuôi.

Cảnh tượng nổi da gà tại một rãnh nước ở Singapore - Ảnh 1.

Hàng nghìn con cá da trơn tạo thành một khoảnh khắc đầy thú vị tại Singapore.

Trong phần chú thích, người đăng bài gốc đã đặt ra những câu hỏi: “Trông như thể hàng nghìn hoặc hàng triệu con cá vậy. Đó có phải là cá trê không? Chúng đang đi đâu vậy? Loài này có phải là loài bản địa của Singapore không?”

Trong phần bình luận, nhiều cư dân mạng Singapore tỏ ra kinh ngạc trước cảnh tượng mê hoặc của thiên nhiên này. Một số netizen nhận xét rằng điều đó cho thấy chất lượng nước của Singapore hẳn là rất tốt thì mới có thể hỗ trợ sự sống của một số lượng lớn sinh vật dưới nước như vậy.

Cũng có một bình luận thì cho rằng đàn cá đó là cá trê biển Sagor hay Hexanematichthys Sagor (còn có tên là cá nheo Sagor), một loài cá biển sống ở vùng nước ven biển và thường xuyên bơi ngược dòng vào các kênh rạch, thậm chí cả vùng nước ngọt. Netizen này cũng lưu ý rằng những đàn cá tương tự thuộc loài này đã từng được nhìn thấy trước đây ở đất nước Singapore.

Tuy nhiên, cũng có một số người thì cho rằng đoạn video khiến họ cảm thấy "nổi da gà" vì họ mắc hội chứng sợ nhóm, tức là cảm giác sợ hãi khi thấy một tập hợp nhiều cá thể giống nhau cùng xuất hiện.

(Theo World Of Buzz)

Cảnh tượng không tưởng trên đường phố Macau (Trung Quốc) sau "cơn cuồng nộ" của siêu bão Ragasa

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

