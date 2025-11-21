Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận làm dự án nhà ở xã hội hơn 660 tỷ đồng ở Cà Mau

Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (MCK: HQC) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), công bố thông tin bất thường liên quan đến việc đầu tư dự án.

Theo đó, ngày 18/11/2025, Địa ốc Hoàng Quân đã nhận được Quyết định số 01739/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận doanh nghiệp là nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội xã Khánh An (tỉnh Cà Mau).

Theo Quyết định này, Công ty được chấp thuận làm nhà đầu tư đối với dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng 15,79 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 662 tỷ đồng.

Theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh Cà Mau, trong số hơn 662 tỷ đồng tổng vốn đầu tư, vốn góp của nhà đầu tư là 133 tỷ đồng; còn lại là vốn huy động (vốn vay từ tổ chức tín dụng hơn 463,4 tỷ đồng; vốn huy động từ khách hàng hơn 65,6 tỷ đồng).

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 60 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Trong đó, giai đoạn 1 (24 tháng) là hoàn thành các khâu chuẩn bị đầu tư cho toàn bộ dự án và thực hiện đầu tư trong diện tích khoảng 5,76ha; giai đoạn 2 (24 tháng) hoàn thành thực hiện thi công đầu tư trong diện tích khoảng 5ha tiếp theo; giai đoạn 3 (12 tháng) hoàn thành thi công nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong diện tích khoảng 5ha còn lại.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh Cà Mau, UBND xã Khánh An (trước đây là UBND huyện U Minh) có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và quy định của pháp luật có liên quan.

Đây là một trong 2 dự án của Địa ốc Hoàng Quân tại Cà Mau được phê duyệt chủ trương đầu tư trong vòng 2 tháng gần đây.

Doanh nghiệp này cũng được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phường An Xuyên.

Theo quyết định, dự án được triển khai trên các lô đất ký hiệu N2-1, N2-2 và N2-3, với tổng diện tích gần 2 ha và tổng mức đầu tư hơn 1.215 tỷ đồng. Quy hoạch dự án gồm 996 căn hộ, bố trí trong 6 khối nhà cao 12 tầng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 đến quý III/2028, chia thành 3 giai đoạn.

Địa ốc Hoàng Quân là một trong số những doanh nghiệp đình đám trong lĩnh vực nhà ở xã hội tại Việt Nam. Hiện, doanh nghiệp này đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại TP.HCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Theo cam kết trước đó, Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội trên cả nước trong giai đoạn 2022 - 2030. Tính đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 10.000 căn và đang triển khai gần 40.000 căn còn lại. Riêng trong năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân kỳ vọng bàn giao ít nhất 5.000 căn hộ.



