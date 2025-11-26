Địa ốc Hoàng Quân tạm dừng kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (MCK: HQC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm dừng triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo Địa ốc Hoàng Quân, lý do tạm dừng là do sau khi rà soát, công ty nhận thấy cần điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành.

Đồng thời, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung các thông tin cần thiết vào hồ sơ phát hành để tiếp tục triển khai phát hành tại thời điểm thích hợp.

Trước đó, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ vay. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ thực hiện hoán đổi nợ là 10.000 đồng: 1 cổ phiếu, tức 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới.

Việc phát hành cổ phiếu nêu trên nhằm mục đích góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.

Theo danh sách được Địa ốc Hoàng Quân công bố trước đó, sẽ có 4 chủ nợ được hoán đổi cổ phiếu gồm Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng VDC với giá trị khoản nợ 19 tỷ đồng), ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT 236 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Diệu Phương- vợ ông Trương Anh Tuấn 33 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX) với giá trị khoản nợ 212 tỷ đồng.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân sẽ tăng từ 5.766 tỷ đồng lên 6.266 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân mang về doanh thu thuần gần 51 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 18,1 tỷ đồng, giảm 32%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân giảm nhẹ 2,3% so với đầu năm, xuống còn gần 9.872 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.843,9 tỷ đồng, chiếm 49,1% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.410,6 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn hơn 2.350 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.460,1 tỷ đồng, giảm 5,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.697 tỷ đồng, chiếm 38% tổng nợ.