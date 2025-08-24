Ngày 21/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 214/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (UPCoM: KAC). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Căn hộ số LM81 - 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Cụ thể, Địa ốc Khang An bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023, năm 2023, bán niên 2024, năm 2024; Báo cáo tài chính (BCTC) quý 3, 4/2023; BCTC quý 1, 2, 3, 4/2024; BCTC quý 1/2025; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025.

Tiếp đó, công ty bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo tìm hiểu được biết, CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An tiền thân là Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn Kinh doanh Nhà Khang An, được thành lập vào tháng 02/2002 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực Đo đạc địa chính, môi giới bất động sản, kinh doanh nhà ở, xây dựng dân dụng, công nghiệp.

Năm 2009 công ty tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty địa ốc này niêm yết trên sàn UPCoM với mã cổ phiếu KAC.

Cổ phiếu KAC đã bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 15/12/2023 theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Địa ốc An Khang được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản có tiếng tại thị trường bất động sản phía Nam và TP.HCM khi sở hữu loạt dự án bất động sản lớn như: KDC Khang An – Phú Hữu, KDC Phước Thiền – Đồng Nai, KDC Tân Tạo A – quận Bình Tân, KDC Tân Tạo B – quận Bình Tân, KDC Tân Tạo C – quận Bình Tân, KDC Bình Trưng Đông, KDC Bình Hưng – Bình Chánh, KDC huyện Cần Giờ, KDC cảng Cây Khô, …

Trong động thái nhân sự mới đây, Địa ốc An Khang quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách khối Tài chính – Nhân sự đối với ông Nguyễn Duy Luật từ ngày 06/8/2025. Đồng thời, cùng ngày công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Luật giữ chức Phó Tổng Giám đốc điều hành của Địa ốc Khang An.