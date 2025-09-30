Địa Ốc SGO trở thành Tổng đại lý phân phối Dự án Chung cư Song Hong Diamond City

Chủ đầu tư Sông Hồng – Nền tảng vững chắc cho một dự án biểu tượng

Dự án nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản (Dự án Chung cư Song Hong Diamond City) được phát triển bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng. Đây là đơn vị đã có 10 năm hình thành và phát triển, CĐT Sông Hồng là thương hiệu uy tín với các dự án hướng tới xây dựng hệ sinh thái tiện nghi, đã tạo dựng uy tín qua nhiều công trình chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị tại Hưng Yên.

Việc kiến tạo Dự án Chung cư Song Hong Diamond City không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong việc bắt nhịp xu hướng đô thị hóa và thương mại hóa tại Yên Mỹ, mà còn là cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm giá trị, bền vững và giàu tiềm năng sinh lời.

Đặc biệt, ở giai đoạn trước, các sản phẩm nhà ở thấp tầng của Dự án Chung cư Song Hong Diamond City đang được Chủ đầu tư bàn giao tới tay những cư dân đầu tiên của dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và pháp lý minh bạch. Thành công này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa dự án, mà còn là minh chứng cho năng lực triển khai uy tín, đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

CĐT Sông Hồng bàn giao khu nhà ở thấp tầng đợt 1 cho cư dân tương lai

Địa Ốc SGO - Kỳ vọng bứt phá từ sự kết hợp chiến lược

Với bề dày kinh nghiệm phân phối hàng loạt dự án quy mô tại miền Bắc, Địa Ốc SGO đã khẳng định vị thế là đơn vị phân phối chuyên nghiệp, sở hữu hệ thống kênh bán hàng rộng khắp cùng đội ngũ tư vấn bài bản. Việc được Chủ đầu tư Sông Hồng tin tưởng lựa chọn làm Tổng đại lý phân phối Dự án Chung cư Song Hong Diamond City giai đoạn mới chính là minh chứng rõ rệt cho năng lực thị trường, uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ của Địa Ốc SGO.

Đại diện CĐT Sông Hồng và Địa Ốc SGO trong buổi lễ ký kết Tổng Đại lý phân phối Dự án Chung cư Song Hong Diamond City

Ông Vũ Kim Tuấn – Tổng Giám đốc Địa Ốc SGO chia sẻ:

"Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Dự án Chung cư Song Hong Diamond City, trong giai đoạn mới này. Đây là cơ hội để Địa Ốc SGO tiếp tục khẳng định năng lực phân phối chuyên nghiệp, đồng thời mang đến cho khách hàng những sản phẩm đầu tư giàu tiềm năng và an cư bền vững."

Ông Vũ Kim Tuấn - Tổng Giám đốc Địa Ốc SGO phát biểu tại buổi lễ ký kết

Sự đồng hành của Địa Ốc SGO với Dự án Chung cư Song Hong Diamond City không chỉ là cú hích quan trọng cho thị trường bất động sản Yên Mỹ nói riêng và Hưng Yên nói chung, mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị mới, nâng tầm giá trị thương mại – kinh tế của khu vực, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững cho khách hàng.

Dự án Chung cư Song Hong Diamond City - Vị trí đắt giá, tiềm năng vượt trội

Tọa lạc tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, ngay giao lộ giữa hai tuyến đường tỉnh DT- 379 và DT-382 (quy mô 4–6 làn xe), nắm giữ lợi thế kết nối hiếm có. Từ dự án, cư dân chỉ mất ít phút để tiếp cận các đại đô thị hiện đại bậc nhất miền Bắc như Ecopark (6–10 km), Vinhomes Ocean Park 2 & 3 (6–20 km), đồng thời thuận tiện di chuyển tới trung tâm Hà Nội (20–40 km).

Phối cảnh 3D Dự án Chung cư Song Hong Diamond City

Không chỉ vậy, dự án còn nằm liền kề Chợ đầu mối nông sản Sông Hồng – trung tâm giao thương sôi động của vùng, và được thừa hưởng hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 39, Vành đai 4. Tất cả tạo nên vị thế chiến lược, mở ra giá trị thương mại vượt trội cùng tiềm năng gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư tại thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

Được quy hoạch bài bản theo định hướng đô thị văn minh, Dự án Chung cư Song Hong Diamond City phát triển các phân khu chức năng rõ ràng, tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu thể thao, trường học, cơ sở y tế. Sự kết hợp giữa không gian sống chất lượng và môi trường giao thương sầm uất giúp dự án vừa là chốn an cư lý tưởng, vừa là cơ hội đầu tư biểu tượng mang lại giá trị gia tăng dài hạn.