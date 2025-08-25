Địa phương nào có số lượng 'đại gia' 10.000 tỷ đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội và Tp.HCM?

Trên 34 tỉnh thành của Việt Nam hiện nay, không có nhiều địa phương "sở hữu" nhiều doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa đạt trên 10.000 tỷ đồng (tính tại ngày 22/8/2025).

Hà Nội chứng tỏ vị thế thủ đô với 52 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường trên 10.000 tỷ đồng. 11 doanh nghiệp trong số này thuộc "câu lạc bộ 100.000 tỷ", cho thấy sự quy tụ của những đế chế kinh doanh hùng mạnh nhất.

Dẫn đầu không ai khác ngoài Vietcombank (VCB) với quy mô vốn hóa gần 520.000 tỷ đồng, là "anh cả" của toàn thị trường chứng khoán. Ở cuối danh sách này tại Hà Nội là Thaiholdings (THD), với giá trị 10.126 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh thể hiện sức mạnh của mình với 50 doanh nghiệp vượt mốc 10.000 tỷ đồng, trong đó có 10 doanh nghiệp trên 100.000 tỷ. Đầu tàu của trung tâm kinh tế phía Nam là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vốn hóa gần 219.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhất trong nhóm này là Ngân hàng Bản Việt (BVB) với 10.317 tỷ đồng.

Sự áp đảo số lượng của hai thành phố này là điều tất yếu, phản ánh vai trò trung tâm tài chính, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn, ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu.

Vị trí thứ ba thuộc về Hải Phòng với 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng, bao gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH, 13.500 tỷ đồng), CTCP Viconship (VSC, 11.880 tỷ đồng), CTCP Cảng Hải Phòng (PHP, 11.670 tỷ đồng) và CTCP Nhựa Tiền Phong (NTP, 10.300 tỷ đồng).

4 doanh nghiệp này đều có trụ sở đặt tại địa phần thành phố Hải Phòng cũ (không có doanh nghiệp nằm tại Hải Dương).

Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu ﻿TCH đã tăng 57%, VSC tăng 155,69% và NTP tăng 14,79%. Riêng PHP sau đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý 4/2024 thì từ tháng 2/2025 đã rơi vào xu hướng giảm. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này giảm 16,8% nhưng vẫn là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 3 tại thành phố Hải Phòng.

Hai trong bốn doanh nghiệp – Viconship và Cảng Hải Phòng – hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực logistics và khai thác cảng biển. Đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi và không thể thay thế của Hải Phòng. ﻿

Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn chưa có doanh nghiệp nào có vốn hóa trên 100.000 tỷ.

Nhựa Tiền Phong (NTP) là đại diện cho một trụ cột quan trọng khác: công nghiệp và sản xuất. Với lịch sử lâu đời và thương hiệu uy tín, Nhựa Tiền Phong là minh chứng cho truyền thống công nghiệp của Hải Phòng, nơi được xem là một trong những cái nôi của ngành công nghiệp Việt Nam.

Cuối cùng, sự hiện diện của Tài chính Hoàng Huy (TCH) đại diện cho sự trỗi dậy năng động của lĩnh vực bất động sản.