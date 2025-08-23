Một liên danh gồm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành và công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả (công ty con của Sun Group) vừa đề xuất và đang xin ý kiến đánh giá tác động môi trường dự án đường kết nối sân bay Gia Bình (địa thuộc tỉnh Bắc Ninh) với Hà Nội.



﻿Sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đặc biệt khi sân bay Nội Bài đang quá tải (phục vụ 25-30 triệu hành khách/năm, vượt công suất thiết kế 15 triệu).

Tuyến đường kết nối Gia Bình – Hà Nội, với quy mô 10 làn xe, mặt cắt ngang 120 m và tổng mức đầu tư khoảng 71.150 tỷ đồng, có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách (30 triệu/năm vào 2030) và hàng hóa (1,6 triệu tấn/năm).

﻿Tuyến đường này dự kiến sẽ kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội như Vành đai 4, Vành đai 3 và các cầu lớn như cầu Tứ Liên hoặc cầu Trần Hưng Đạo.﻿

Trong đó, riêng phần của dự án đang xin ý kiến (đoạn đi qua tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư 47.607,4 tỷ đồng. Phần lớn nhất là chi phí xây dựng 21.301 tỷ đồng và bồi thường hỗ trợ-tái định cư là 14.244 tỷ đồng. ﻿

﻿Dự án có tiến độ thi công chính thức khoảng 15 tháng và định hướng hoàn thành đồng bộ chậm nhất vào năm 2026 theo tiến độ xây dựng sân bay Gia Bình.

Sân bay Gia Bình sẽ là sân bay﻿ lớn nhất miền Bắc

﻿Hồi tháng 7/2025, Bộ Xây dựng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm với tầm nhìn đến năm 2050.

Diện tích đất dự kiến khoảng 1.960 ha; ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch: khoảng 120.839 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 61.455 tỷ đồng theo tầm nhìn đến năm 2050.

Tại quyết định cũng điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, công suất của 2 sân bay Nội Bài và Gia Bình ngang nhau.

Ngày 19/8, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ. ﻿Tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), có tham gia sự kiện.﻿

Ông Hồ Hùng Anh ngồi cạnh Đại tướng Lương Tam Quang tại sự kiện khởi công sân bay Gia Bình.

Một đơn vị đồng hành cùng sân bay Gia Bình là Masterise có mối quan hệ với Techcombank. Ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Masterise kể từ ngày 13/1/2025 - được biết đến là con trai của Hồ Hùng Anh.

Logo của Masterise xuất hiện tại lễ khởi công sân bay Gia Bình.

Masterise được thành lập năm 2007, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền (TDI). Năm 2019, TDI đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise.

Masterise vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có việc tăng vốn và mở rộng ngành nghề kinh doanh. Vốn điều lệ của doanh nghiệp được tăng lên 35.228 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần con số cũ là 6.728 tỷ đồng.

Đăng ký mới của Masterise ﻿nâng số lượng ngành nghề lên 61. Một số ngành mới gồm hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch...