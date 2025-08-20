Masterise tiếp tục tăng vốn gấp 5 lần lên hơn 35.000 tỷ đồng, mở thêm ngành hàng không sau khi con trai chủ tịch Techcombank giữ vị trí CEO

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có việc tăng vốn và mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp được tăng lên 35.228 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần con số cũ là 6.728 tỷ đồng.

Về ngành nghề kinh doanh, đăng ký cũ của Masterise có 23, nổi bật là quảng cáo marketing, kinh doanh bất động sản, môi giới đấu giá bất động sản, mua bán nợ, vận tải hành khách đường thủy nội địa...

Đăng ký mới của Masterise ﻿nâng số lượng ngành nghề lên 61. Một số ngành mới gồm hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch...

Ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Masterise Group kể từ ngày 13/1/2025 - được biết đến là con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Hồ Hùng Anh.

Trước khi Masterise Group tăng vốn, ông Hồ Anh Minh và mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đều sở hữu trên 10% vốn của công ty. Cơ cấu cổ đông mới sau khi công ty tăng vốn chưa được công bố.

Masterise Group được thành lập năm 2007, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền (TDI). Năm 2019, TDI đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise. Tháng 10/2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 1.423,5 tỷ đồng lên 2.423 tỷ đồng.

Tập đoàn hiện sở hữu danh mục dự án bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, nổi bật với các dự án như: The Grand, Masteri West Heights, Lumiere Evergreen, Masteri Waterfront, Lumiere SpringBay Ocean Park 2, Masteri Grand Avenue (Hà Nội), Grand Maria, Global City, Lumiere Boulevard, Lumiere Riverside (TP.HCM)…