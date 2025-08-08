DIC Corp điều chỉnh kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



Theo đó, DIC Corp điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán.

Trong đó, DIG dự kiến dùng 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây dựng dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - Giai đoạn 3 (CSJ); 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình trên đất tại dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh; còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu DIG12301. Thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ kế hoạch, DIC Corp ưu tiên cho dự án CJS giai đoạn 3, tiếp đến là dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh sau đó để việc mua lại trái phiếu.

So với Nghị quyết số 107/NQ-DIC Group - HĐQT ngày 8/7, DIG chỉ điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được tại dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh.

DIC Corp dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 232 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III/2025 đến quý I/2026.

Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 1.800 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu DIG giao dịch quanh mức 22.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chào bán thấp hơn khoảng 45% so với thị giá.

Khối căn hộ du lịch - CSJ Tower Vũng Tàu đã đưa vào sử dụng

Hồi tháng 3/2025, DIC Corp đã có Nghị quyết số 96/NQ-DIC Group-HĐQT về việc hoàn tất hồ sơ không thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HĐQT DIC Corp thông qua việc không thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 231/GCN-UBCK ngày 12/12/2024 do UBCKNN cấp.

Lý do là vì thời gian phân phối chứng khoán còn lại không đủ để tiếp tục thực hiện triển khai chào bán theo quy định.

Theo phương án được công bố trước đó, DIC Corp thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng 200 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 1.000: 327,94, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua 327,94 cổ phiếu mới.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2025 đến ngày 19/2/2025. Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua từ ngày 21/1/2025 đến ngày 11/2/2025.

DIC Corp dự kiến thu về 3.000 tỷ đồng, phần lớn số vốn huy động được để đầu tư cho các dự án của công ty.

Tuy nhiên, nhận thấy điều kiện thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay không thuận lợi do nhiều diễn biến bất lợi như thị trường chứng khoán giao dịch ảm đảm với thanh khoản thấp, áp lực bán ròng từ khối ngoại mạnh và kéo dài liên tục từ đầu năm 2024, áp lực tỷ giá, chính sách liên quan đến lãi suất…

Sau khi xem xét tình hình thị trường hiện tại và điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn bằng hình thức huy động vốn khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và tập đoàn trong thời gian tới, HĐQT DIC Corp quyết định dừng triển khai đợt chào bán cô phiếu cho cổ đông hiện hữu. Việc triển khai đợt chào bán cổ phiếu sẽ được thực hiện vào thời điểm khác khi điều kiện chứng khoán thuận lợi, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tập đoàn.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu 274 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu lĩnh vực xây dựng giảm mạnh nhất tới 93% so với cùng kỳ, về 35 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 39,3% còn 164 tỷ đồng…

Lợi nhuận gộp sụt giảm trong khi các loại chi phí tăng. Kết quả, DIG lãi ròng 52 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm 58% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu giảm 48% so với cùng kỳ, về 427 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,75 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, DIG Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.

Kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt gần 16 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 2,2% so với kế hoạch.



