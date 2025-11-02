DIC Corp muốn thoái bớt vốn tại Dicera Holdings

Ngày 31/10/2025 vừa qua, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE).

Theo đó, DIC Corp đã đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu DC4 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, DIC Corp sẽ giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu xuống còn gần 24,75 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 28,39% xuống còn 25,97% vốn tại Dicera Holdings.

Tạm tính giá cổ phiếu DC4 theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 31/10/2025 là 11.700 đồng/cổ phiếu, ước tính DIC Corp sẽ thu về hơn 26,9 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Cùng ngày, DIC Corp đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương bán một phần cổ phiếu DC4 đang sở hữu tại Dicera Holdings nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025.

Cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định số lượng và giá bán cổ phiếu từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của DIC Corp. Đồng thời đảm bảo sau giao dịch, Dicera Holdings vẫn là công ty liên kết của DIC Corp.

Cùng chiều diễn biến, mới đây DIC Corp cũng đã công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (DIC Anh Em).

Theo đó, DIC Corp muốn chuyển nhượng trọn lô gồm 8,82 triệu cổ phiếu của DIC Anh Em cho nhà đầu tư có nhu cầu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025.

Với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư là 4.696 đồng/cổ phiếu, DIC Corp dự kiến thu về tối thiểu hơn 41,4 tỷ đồng từ giao dịch chuyển nhượng số cổ phiếu nêu trên.

Được biết, DIC Anh Em hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất mua bán gạch men, khai thác khoáng sản,... Tính đến ngày 30/9/2025, doanh nghiệp này đang là công ty con của DIC Corp với tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ.



