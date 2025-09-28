DIC Corp sắp chào bán 150 triệu cổ phiếu để 'rót' vốn cho 2 dự án

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng só 330/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2025.



Theo đó, DIC Corp chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 232 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.

Thời gian nhận đăng ký mua từ 20/10 đến 14/11/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ từ 20-31/10/2025.

Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 1.800 tỷ đồng. Trong đó, DIG dự kiến dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - Giai đoạn 3 (khối C4).

Khối căn hộ du lịch - CSJ Tower Vũng Tàu đã đưa vào sử dụng

600 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh; còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu DIG12301. Thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Đợt chào bán này được DIC Corp thay thế phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu ra công chúng hồi theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 231/GCN-UBCK ngày 12/12/2024 do UBCKNN cấp.

Trong diễn biến khác, DIC Corp vừa qua đã thông báo hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình).

Giá trị chuyển nhượng hơn 1.327 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Theo kế hoạch, dự án này sẽ được hạch toán vào kết quả kinh doanh quý III/2025.

Dự án Lam Hạ Center Point được triển khai từ năm 2019, có diện tích 13,6 ha với tổng vốn đầu tư 2.115 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của DIC giai đoạn 2021 – 2025.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 106 căn shophouse, 32 căn biệt thự, 90 căn nhà liền kề cùng ba khối trung tâm thương mại kết hợp chung cư cao từ 15 đến 20 tầng. Dự kiến dự án sẽ cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.400 cư dân.