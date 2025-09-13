Địch Lệ Nhiệt Ba mặc xấu

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã được mệnh danh là "con cưng" của các thương hiệu lớn và giá trị hình ảnh của cô quả thực chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Tối 12/9, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút khi góp mặt trong sự kiện của Dior tại Thượng Hải. Thế nhưng tạo hình của một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz lại khiến nhiều người thất vọng.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia sự kiện của Dior tại Thượng Hải. (Nguồn: Weibo)

Mỹ nhân Tân Cương lựa chọn chiếc đầm satin tím khói nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Dior, với dụng ý hóa thân thành "Miss Dior phiên bản đời thực". Bộ váy được phối cùng sandal cao gót ánh kim và chiếc túi Lady Dior phiên bản thêu hoạ tiết, thêm điểm nhấn nhẹ nhàng đến từ sợi dây chuyền bạc đính đá.

Tạo hình của người đẹp Tân Cương tại sự kiện Dior Thượng Hải.

Chiếc váy Dior màu tím được Nhiệt Ba diện tới sự kiện.

Phong cách makeup của nữ diễn viên vẫn giữ đúng công thức "trong veo" quen thuộc: lớp nền mịn lì, eyeliner mảnh kéo dài, hàng mi cong vút và son môi cam đất. Sự kết hợp này giúp tổng thể diện mạo vừa thanh lịch vừa ngọt ngào.

Dù visual vẫn xinh đẹp tựa búp bê, nhưng chiếc váy tím khói lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây nhiều tranh cãi. Không ít netizen nhận xét thiết kế vừa sến vừa nhạt nhoà, sắc tím thiếu nổi bật khiến làn da trắng ngần của cô trông kém tươi tắn, thậm chí như già đi vài tuổi. Bên cạnh đó, phần tóc mái bằng của người đẹp cũng bị xem là "làm mất đi sự thanh thoát", khiến tổng thể trở nên kém hài hòa.

Trên mạng xã hội xuất hiện không ít bình luận thẳng thắn: " Đầm nhạt và sến", "Tóc mái dìm nhan sắc quá, nhìn già hẳn đi". Hashtag #ĐịchLệNhiệtBaTócMái ngay lập tức leo thẳng lên top 1 hot search Weibo.

Mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ từng "chấp" được đủ các kiểu tóc và layout makeup.

Phần tóc mái bằng trở thành spotlight trong tạo hình tối nay của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Netizen chia làm hai phe "khen - chê" visual của Địch Lệ Nhiệt Ba lần này.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong số ít minh tinh Cbiz luôn gây ấn tượng với những tạo hình chỉn chu, lộng lẫy khi đi event.

Tham gia sự kiện Dior tại Thượng Hải còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám khác của làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Vũ Hân xuất hiện với mái tóc ngắn layer màu nâu khói. Outfit all-white gồm áo khoác lửng, áo tank top bên trong và quần suông đồng bộ, mang vibe menswear sang trọng nhưng vẫn trẻ trung cho đại sứ Dior.

Nàng "tiểu hoa thế hệ mới" - Châu Dã xuất hiện rạng rỡ với layout trang điểm trong veo, má hồng tự nhiên, son cam đất nhẹ nhàng. Nữ diễn viên khoe trọn nét tinh khôi khi diện váy lụa hồng pastel dáng dài, kết hợp mái tóc buộc thấp rối nhẹ đầy nữ tính, nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Mỹ nam Trần Tinh Húc tham gia sự kiện với layout makeup tối giản. Anh diện suit đen cổ sâu kèm nhẫn vàng và đồng hồ mang lại vẻ nam tính, lịch lãm.