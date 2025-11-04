Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS, MCK: NCT, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc nhất trí thông qua phương án chỉ trả cổ tức năm 2024 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 25/TTr-NCTS ngày 27/10/2025.

Theo đó, NCTS sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 80%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức là 18/11/2025, thời gian chi trả dự kiến ngày 15/12/2025.

Ảnh minh họa

Với gần 26,2 triệu cổ phiếu NCT đang lưu hành trên thị trường, ước tính NCTS sẽ phải chi khoảng hơn 209,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP (Vietnam Airlines, MCK: HVN, sàn HoSE) đang sở hữu hơn 14,4 triệu cổ phiếu NCT, tương đương tỷ lệ sở hữu 55,13% vốn tại NCTS, ước tính sẽ thu về hơn 115,4 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, NCTS ghi nhận doanh thu thuần gần 317,6 tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 134,2 tỷ đồng tăng 28,4%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về 31,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 63,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi quản lý doanh nghiệp giảm từ 28,3 tỷ đồng xuống còn 26,8 tỷ đồng.

Kết quả, NCTS lãi ròng sau thuế hơn 114,3 tỷ đồng, tăng 51,4% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, NCTS mang về doanh thu thuần gần 839,3 tỷ đồng, tăng 30,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 264,2 tỷ đồng, tăng 39,6%.

Năm 2025, NCTS lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.006 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 271,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,4% kế hoạch doanh thu và 97,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NCTS tăng 39,5% so với đầu năm, lên mức gần 1.033,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 596,7 tỷ đồng, chiếm 57,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 237,3 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.



