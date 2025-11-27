Điểm "bất thường" của vụ cháy tang thương nhất Hồng Kông trong hơn nửa thế kỷ

Theo tin tức cập nhật mới nhất liên quan đến vụ hỏa hoạn khổng lồ ở Hồng Kông (Trung Quốc) khiến 7 trong số 8 tòa nhà 31 tầng của tòa Wang Fuk Court ở quận Tai Po chìm trong biển lửa chiều 26/11 (giờ địa phương), đám cháy đã được kiểm soát ở 4 tòa nhà vào sáng sớm 27/11 sau hơn 10 giờ khống chế và không có dấu hiệu cháy trở lại.

Một người đàn ông phản ứng khi khói bốc lên trong khi ngọn lửa nhấn chìm giàn giáo tre trên nhiều tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court, ở Tai Po, Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 26 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Hơn 800 lính cứu hỏa từ nhiều quận và 98 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa một khu vực rộng lớn. Các quan chức cứu hỏa cho biết đây là một hiện trường khó khăn mà các đội cứu hỏa phải xử lý, bao gồm việc phải đối phó với sức nóng dữ dội, tốc độ lan rộng và các vụ nổ.

SCMP trích lời các nhà chức trách cho biết sự lan rộng nhanh chóng của đám cháy là "bất thường" khi họ phát hiện nhiều vật liệu đáng ngờ trong các tòa nhà sau hỏa hoạn.

"Chúng tôi phát hiện trên tường các tòa nhà liên quan, lớp lưới và bạt chống thấm (waterproof tarpaulin) khi cháy thì lửa lan nhanh kinh khủng, nhanh hơn rất nhiều so với vật liệu đạt chuẩn quy định", một quan chức thông tin với SCMP.

Ảnh: Karma Lo

Giám đốc sở cứu hỏa thành phố Andy Yeung Yan-kin cũng cho biết các sĩ quan đã phát hiện xốp (styrofoam) bên trong các tòa nhà đang cháy, điều này khiến đám cháy lan nhanh hơn trong các tòa nhà và thiêu rụi các căn hộ khác qua hành lang.

Mặc dù nguồn gốc của đám cháy vẫn chưa rõ ràng, nhưng không thể che giấu được sự dễ dàng mà ngọn lửa lan nhanh qua lưới vây xây dựng màu xanh lá cây và thiêu rụi các thanh tre rơi xuống đất.

Styrofoam là tên thương hiệu của xốp polystyrene giãn nở (EPS), một loại nhựa được biết đến với trọng lượng nhẹ, tính chất cách nhiệt và tính linh hoạt. Đây là vật liệu phổ biến được sử dụng trong nhiều ngành, trong đó có lĩnh vực xây dựng. Styrofoam được dùng để cách nhiệt tòa nhà. Các tấm cách nhiệt styrofoam được sử dụng rộng rãi trong xây dựng để cải thiện hiệu quả năng lượng do khả năng chịu nhiệt hiệu quả, độ bền và hiệu quả về chi phí, theo Recyclingtoday. Cấu trúc ô kín của xốp styrofoam làm cho nó có khả năng chống hấp thụ độ ẩm cao và cung cấp giá trị ổn định, lâu dài (một thước đo khả năng chịu nhiệt), giúp giảm chi phí sưởi ấm và làm mát trong các tòa nhà. Tường: Được sử dụng trong các hệ thống cách nhiệt liên tục bên ngoài lớp vỏ tường hoặc bên trong giữa các thanh tường.

Móng và tấm bê tông: Được lắp đặt ở bên ngoài tường móng hoặc bên dưới tấm bê tông để ngăn nhiệt thoát ra lòng đất.

Xốp styrofoam thường được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Ausdeck

Vụ hỏa hoạn tang thương nhất Hồng Kông trong hơn nửa thế kỷ

Tính đến 9h sáng 27/11, 44 người, bao gồm một lính cứu hỏa, đã thiệt mạng. Khoảng 279 người vẫn mất tích, theo SCMP.

Tờ Sydney Morning Herald (Úc) thông tin, vụ hỏa hoạn tang thương nhất ở Hồng Kông trong hơn nửa thế kỷ đã làm nổi bật việc sử dụng giàn giáo và lưới tre dễ cháy một cách nguy hiểm trong công việc xây dựng theo truyền thống có từ nhiều thế kỷ trước ở Trung Quốc đại lục.

Trong nhiều thập kỷ ở thành phố đầy những tòa nhà chọc trời này, tre đã là vật liệu được lựa chọn làm giàn giáo. Ảnh: Anthony Kwan/Getty

Trong nhiều thập kỷ tại thuộc địa cũ của Anh đầy những tòa nhà chọc trời này, tre đã trở thành vật liệu được lựa chọn để làm giàn giáo – rẻ, sẵn có và linh hoạt – được buộc lại với nhau bằng dây nylon.

Nghề thủ công này có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục, nơi tre được coi là biểu tượng của sự duyên dáng và sức mạnh đạo đức, từ thời xa xưa đã trở thành nền tảng của kiến trúc, thậm chí còn được cho là được sử dụng làm giàn giáo và công cụ trong quá trình xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

Tòa nhà Wang Fuk Court, được mở cửa vào năm 1983, là nơi sinh sống của khoảng 4.000 cư dân, sống trong khoảng 2.000 căn hộ trải dài trên 8 tòa nhà.

Tai Po là một vùng ngoại ô ở phía bắc Hồng Kông thuộc Tân Giới và gần biên giới với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục.