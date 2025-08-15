Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp 4 năm gần nhất

15-08-2025 - 20:59 PM | Sống

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp 4 năm gần nhất

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp 4 năm gần nhất thay đổi ra sao, mời quý phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp 4 năm gần nhất:

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp 4 năm gần nhất- Ảnh 1.

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp 4 năm gần nhất

Năm nay, trường tuyển sinh 126 chỉ tiêu (miền Bắc 76, miền Nam 50),

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025.

Tổ hợp xét tuyển gồm: A00, A01, C01.

Các thí sinh được điểm cộng gồm:

- Nhóm 1: Học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển (thí sinh được cộng điểm khuyến khích khi không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hoặc thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế trong các môn theo tổ hợp xét tuyển), gồm:

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và giải tư cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia.

- Nhóm 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh và có đủ các điều kiện sau:

+ Đạt học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.

+ Tham gia kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đoạt giải nhất, nhì, ba một trong các môn theo tổ hợp xét tuyển hoặc tổ hợp cả 3 môn xét tuyển của trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

- Nhóm 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh và có đủ các điều kiện sau:

+ Đạt học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.

+ Có một trong các chứng nhận kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, IELTS, TOEFL iBT).Thí sinh đạt điểm SAT từ 1068 (tính theo thang điểm 1.600 điểm); điểm ACT từ 18.0 điểm (tính theo thang điểm 36 điểm). Thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 5.5 điểm trở lên; chứng chỉ TOEFL từ 55 điểm trở lên.

Điểm chuẩn ngành Kinh tế các trường đại học top đầu 3 năm qua tăng giảm ra sao?

Theo Lâm Hoàng

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách gửi tiết kiệm hơn 109 tỷ đồng, đến tối nhận lãi hơn 8,7 tỷ, 3 tháng sau phát hiện số dư về 0 nhưng tòa án tuyên bố: “Ngân hàng không phải bồi thường”

Khách gửi tiết kiệm hơn 109 tỷ đồng, đến tối nhận lãi hơn 8,7 tỷ, 3 tháng sau phát hiện số dư về 0 nhưng tòa án tuyên bố: “Ngân hàng không phải bồi thường” Nổi bật

Người đàn ông chi 360 triệu đồng cải tạo căn hộ chung cư mới mua, 3 tháng sau bỗng có người tuyên bố: "Tôi mới là chủ nhân căn hộ này"

Người đàn ông chi 360 triệu đồng cải tạo căn hộ chung cư mới mua, 3 tháng sau bỗng có người tuyên bố: "Tôi mới là chủ nhân căn hộ này" Nổi bật

Cụ ông 78 tuổi tặng con trai 2 căn nhà 10 tỷ đồng nhưng bị con từ chối thẳng thừng: “Có những thứ tiền không mua được”

Cụ ông 78 tuổi tặng con trai 2 căn nhà 10 tỷ đồng nhưng bị con từ chối thẳng thừng: “Có những thứ tiền không mua được”

20:41 , 15/08/2025
Vài năm tới, giỏi tiếng Anh là quá bình thường: Nếu muốn tìm việc lương cao, bạn nên kết hợp học những thứ tiếng sau!

Vài năm tới, giỏi tiếng Anh là quá bình thường: Nếu muốn tìm việc lương cao, bạn nên kết hợp học những thứ tiếng sau!

20:35 , 15/08/2025
Nhận được tin nhắn này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Nhận được tin nhắn này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

20:32 , 15/08/2025
5 dấu hiệu nhà quý hơn cả vàng ròng, chuyển đi hay bán đều phí lộc trời ban

5 dấu hiệu nhà quý hơn cả vàng ròng, chuyển đi hay bán đều phí lộc trời ban

20:20 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên