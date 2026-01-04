Điểm loạt siêu dự án tỷ USD đổ bộ thị trường bất động sản 2025

Tại Hưng Yên, hồi tháng 5, Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Trump International Hưng Yên) chính thức được khởi công. Dự án là sự hợp tác giữa Tập đoàn Trump Organization và Công ty Hưng Yên – thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Với quy mô gần 1.000 ha, tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD, đây là một trong những dự án bất động sản có yếu tố nước ngoài đáng chú ý nhất trong năm.

Trước đó, tháng 3, Khu đô thị nhà vườn sinh thái Alluvia City do CTCP Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư cũng được khởi công tại Hưng Yên. Dự án có diện tích khoảng 200 ha, tổng vốn đầu tư 31.000 tỷ đồng, định hướng phát triển đô thị sinh thái thấp tầng ven sông.

Nhiều dự án tỷ USD ồ ạt đổ bộ thị trường bất động sản năm 2025.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày 19/8, liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – CTCP Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội – đã khởi công Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội với quy mô 270 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD.

Đặc biệt, ngày 19/12, thị trường bất động sản Hà Nội “chấn động” khi Vingroup đồng loạt khởi công hai đại dự án. Thứ nhất là Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội, quy mô lên tới 9.171 ha, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Cùng ngày, Vingroup cũng khởi công Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh, diện tích 4.119 ha, tổng vốn đầu tư 456.639 tỷ đồng.

Tại Khánh Hòa, nhóm doanh nghiệp Vinhomes đã khởi công Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với quy mô 1.254 ha, tổng vốn đầu tư 85.293 tỷ đồng. Dự án cung cấp hơn 39.000 sản phẩm nhà ở, trong đó có gần 20.000 căn nhà ở xã hội.

Ở Đà Nẵng, tháng 8/2025, Sun Group đồng loạt khởi công hai dự án lớn. Thứ nhất là Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà – Suối Mơ (806 ha, 52.000 tỷ đồng). Thứ hai là Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown quy mô 77 ha, tổng vốn đầu tư 79.790 tỷ đồng.

Cùng địa bàn, CTCP Vinpearl cũng khởi công Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (512 ha, 44.000 tỷ đồng), định hướng phát triển du lịch sinh thái kết hợp ở với mật độ lưu trú thấp.

Tại TP HCM, tháng 4/2025, Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, tên thương mại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Dự án có quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng – cao nhất Việt Nam.

Khu vực Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) tiếp tục là “điểm nóng” với hai dự án lớn của Vingroup gồm Vinhomes Green City Hậu Nghĩa – Đức Hòa (197 ha, 28.000 tỷ đồng) và Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (1.100 ha, 80.000 tỷ đồng), lần lượt được khởi công vào tháng 3 và tháng 8.

Theo các chuyên gia, việc hàng loạt dự án tỷ USD gia nhập thị trường cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng trung và dài hạn của bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, bài toán về tiến độ triển khai, khả năng hấp thụ của thị trường, cũng như áp lực hạ tầng – môi trường tại các địa phương vẫn là thách thức lớn.

Trong bối cảnh đó, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là giai đoạn “sàng lọc”, khi chỉ những dự án có năng lực tài chính, pháp lý hoàn chỉnh và sản phẩm phù hợp nhu cầu thực mới có thể tạo sức lan tỏa thực sự cho thị trường.