Khải Hoàn Land tập trung sức mạnh cốt lõi: Chủ Đầu tư – Nhà Phát triển dự án

Bà Đinh Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có những chia sẻ về kế hoạch đầy khát vọng của Khải Hoàn Land trong chặng đường mới.

Năm 2025 đã khép lại, Bà có thể chia sẻ một số thành tựu nổi bật của Khải Hoàn Land trong năm qua?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Năm 2025 được xác định là cột mốc bản lề trong chiến lược chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn trong 5 năm tới đây. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 95% và 23% so với cùng kỳ; trong đó riêng quý 3 chứng kiến mức tăng đột biến của doanh thu, vượt chỉ tiêu đề ra của cả năm 2025. Kết quả này là sự cộng hưởng từ nhiều nguồn lực, trong đó, quan trọng nhất là chiến lược linh hoạt, tư duy nhạy bén để nắm bắt xu hướng và khai thác tốt nhất lợi thế Tập đoàn.

Về mặt hoạt động Tập đoàn, năm 2025, Khải Hoàn Land được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng danh giá, như Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất miền Nam 2025, Top Thương hiệu Bất động sản uy tín 2025, Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025, Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025… phản ánh rõ uy tín, năng lực, giá trị thương hiệu mà Tập đoàn nỗ lực xây dựng và phát triển trong thời gian qua.

Đối với mảng đầu tư – phát triển dự án, Khải Hoàn Prime tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường với tỉ lệ hấp thụ tăng vọt qua từng đợt giới thiệu. Ngoài tiến độ thi công đang đẩy mạnh từng ngày, dự án đã tiến hành ký hợp đồng mua bán trong tháng 12/2025.

Song song đó, trong năm nay, chúng tôi cũng đã mở rộng thêm quỹ đất tại các vị trí chiến lược, tăng cường nguồn lực để sẵn sàng triển khai các kế hoạch sắp tới.

Đặc biệt, năm 2025 cũng là cột mốc quan trọng khi Khải Hoàn Land hoàn thành mục tiêu chuyển giao năng lực môi giới cho 2 công ty thành viên là Khải Minh Land và Solution, tập trung sức mạnh cốt lõi cho vai trò Chủ đầu tư – Nhà Phát triển bất động sản, từng bước củng cố vị thế của Tập đoàn trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều cơ hội nhưng cũng đầy tính cạnh tranh.

Với Khải Hoàn Land, sự tăng trưởng ấn tượng trong năm qua không chỉ khẳng định năng lực kinh doanh vững vàng, chiến lược phát triển đúng đắn, mà còn thể hiện rõ niềm tin và sự ủng hộ tích cực của các cổ đông, khách hàng, đối tác dành cho Tập đoàn.

Khải Hoàn Land được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á" lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025

Thưa bà, như vậy là chính thức từ thời điểm này, Tập đoàn Khải Hoàn Land sẽ tập trung cho vai trò Chủ đầu tư – Nhà Phát triển bất động sản và chuyển giao hẳn vai trò đại lý môi giới cho các công ty thành viên?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Trở thành Chủ đầu tư – Nhà Phát triển dự án là mục tiêu lớn mà Khải Hoàn theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. Mỗi chiến lược mà Tập đoàn triển khai trong suốt thời gian qua là để từng bước củng cố, hoàn thiện năng lực đầu tư – phát triển dự án thêm bài bản, chuyên sâu.

Về việc song song vận hành luôn cả mảng môi giới dự án, giữ vai trò đại lý chiến lược của các thương hiệu bất động sản lớn trên thị trường trước đó là cơ hội để Khải Hoàn Land trau dồi thêm kinh nghiệm thực chiến cũng như xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác đầu tư – phát triển dự án.

Nhận diện được xu hướng phát triển của thị trường, thấu hiểu năng lực của từng công ty thành viên và tiến tới hoàn thành mục tiêu lớn của Tập đoàn, quá trình chuyển giao trên đây là bước đi tất yếu. Từ thời điểm này, Khải Hoàn Land định vị là Chủ đầu tư – Nhà Phát triển bất động sản chuyên nghiệp, tập trung khai thác quỹ đất, chuyển hóa lợi thế này thành các dự án chất lượng, giàu tiềm năng. Với triết lý "Tinh hoa trong từng tổ ấm", Tập đoàn sẽ không ngừng đầu tư và chăm chút tỉ mỉ, để mỗi sản phẩm không chỉ là nơi ở mà là trải nghiệm sống tinh tuyển, đón đầu xu hướng thời đại, vun đắp cộng đồng văn minh – nơi mà mỗi chủ nhân đều tìm thấy niềm tự hào và gắn kết dài lâu.

Trong khi đó, Khải Minh Land và Solution giữ vai trò là hai cánh tay môi giới đắc lực. Sự phân tách rõ ràng này giúp Tập đoàn chuyển mình mạnh mẽ và tối ưu hiệu quả kinh doanh trên toàn hệ thống.

Về kế hoạch mở rộng quỹ đất, Bà có thể chia sẻ thêm về quỹ đất và các dự án mà Khải Hoàn Land đầu tư - phát triển?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Với tư cách là doanh nghiệp niêm yết (KHG: HOSE), chúng tôi không chỉ cam kết minh bạch trong từng kế hoạch triển khai, mà còn cam kết về quyền lợi tối ưu cho tất cả cổ đông — làm sao để mỗi bước tăng trưởng đều chắc chắn, bền vững, mỗi dự án ra đời đều mang đến giá trị thật cho thị trường, cộng đồng và các cổ đông của Khải Hoàn Land.

Theo đó, suốt những năm qua, chúng tôi chủ động tích lũy quỹ đất chiến lược tại nhiều tỉnh thành, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam như TP.HCM, Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM), Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), Vĩnh Long, Phan Thiết (nay thuộc Lâm Đồng),... Đây là những địa phương hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về hạ tầng kết nối và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Không chỉ là sở hữu quỹ đất rộng lớn, khát vọng của chúng tôi là kiến tạo các dự án chất lượng, những khu đô thị chuẩn mực - nơi tiên phong định hình chuẩn sống vươn tầm với giá trị tăng trưởng mạnh mẽ theo thời gian. Điểm chung của các dự án này là đều bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp, sang trọng, các khu đô thị đa chức năng với tiện ích đa dạng, trải nghiệm khác biệt, hạ tầng hiện đại, đảm bảo nhu cầu thực và tính bền vững.

Tiêu biểu như Khải Hoàn Prime với 1.296 căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút tỉ mỉ, với mong muốn mang đến một không gian sống hoàn thiện, tinh tế và đầy cảm hứng.

Hiện nay, công trình đang thi công đến tầng 12, với tốc độ khẩn trương 8–10 ngày hoàn thiện một sàn, triển khai song song và đều đặn ở cả 3 tháp. Về pháp lý, dự án đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và chính thức ký HĐMB từ tháng 12. Chúng tôi cam kết bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo mỗi khách hàng đều hài lòng tuyệt đối khi đã tin tưởng lựa chọn dự án.

Dành nhiều tâm huyết và đặt mục tiêu "mỗi công trình là một biểu tượng của khu vực", chúng tôi kỳ vọng từng bước kiến tạo nên chuỗi dự án quy mô đậm dấu ấn của Khải Hoàn Land trên bản đồ bất động sản Việt Nam, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cũng như nâng cao chuẩn sống cho cộng đồng.

Cam kết lớn nhất của chúng tôi chính là sự minh bạch và chuyên nghiệp. Chúng tôi không chạy theo số lượng, mà ưu tiên chất lượng và giá trị bền vững cho khách hàng. Mỗi dự án của Khải Hoàn Land đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu pháp lý, quy hoạch, thiết kế đến xây dựng và bàn giao, vận hành.

Khải Hoàn Prime đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng vượt trội

Vậy trong giai đoạn gần, Tập đoàn Khải Hoàn Land có dự định ra mắt thêm dự án nào không, thưa Bà?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Chắc chắn là có. Trong vòng 3 năm tới, Khải Hoàn Land sẽ giới thiệu ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm thuộc các phân khúc chủ lực như căn hộ, biệt thự, shophouse… Trong đó, hai dự án chúng tôi dự kiến ra mắt vào quý 2/2026 là Khải Hoàn Imperial và Khải Hoàn Grande sẽ tọa lạc tại vị trí chiến lược của TP.HCM, với quy mô khoảng 4.000 sản phẩm được bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp, sang trọng, đặc biệt các căn Penthouse đều có hồ bơi riêng.

Ngoài thủ tục pháp lý đang được đẩy nhanh tiến độ, dự án mới của Khải Hoàn Land đang trong quá trình thi công nhà mẫu và Sales Gallery quy mô gần 2000m2 được thực hiện bởi đơn vị nổi tiếng toàn cầu, hứa hẹn tạo được sức hút trên thị trường khi chính thức ra mắt.

Sau sáp nhập, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo thành một "siêu đô thị" hơn 14 triệu dân, hội tụ đồng loạt các lợi thế về hạ tầng giao thông hiện đại, quy hoạch đồng bộ và là "thỏi nam châm" hút nguồn vốn FDI, đảm bảo tiềm năng tăng trưởng bền vững. Việc tập trung ra mắt hai dự án tại đây khớp với định hướng phát triển cũng như nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời củng cố vị thế của Khải Hoàn Land là Chủ đầu tư – Nhà Phát triển bất động sản chiến lược tại khu vực.

Hiện tại, các thủ tục cũng như quy trình ra mắt 2 dự án mới đang được xúc tiến. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, việc đồng loạt chào sân 2 dự án mới giàu tiềm năng là cách chúng tôi khẳng định năng lực đầu tư – phát triển dự án và cũng là lời hồi đáp chân thành cho sự tin tưởng, ghi nhận của đông đảo khách hàng suốt thời gian qua.

Các dự án của Khải Hoàn Land đều sở hữu vị trí đắc địa hiếm có

Với hành trình dài tích lũy quỹ đất và xây dựng nội lực, Bà đánh giá thế nào về giai đoạn chuẩn bị này và đâu là yếu tố then chốt để bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn sắp tới?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Thực tế, những gì Khải Hoàn Land đang triển khai và sắp ra mắt thị trường là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị dài hơi và phát triển không ngừng.

Chúng tôi hiểu rằng để bứt phá ở những thời điểm quan trọng, doanh nghiệp không thể chỉ chuẩn bị ngắn hạn, mà phải có nền tảng từ rất sớm và duy trì liên tục. Đặc biệt là những năm gần đây, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Doanh nghiệp muốn trụ vững phải có chiến lược dài hạn, bền vững thay vì phát triển dàn trải hay chạy theo lợi ích trước mắt.

Thêm vào đó, bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh tái cấu trúc, tối ưu hóa nguồn lực phát triển của từng khu vực. Điều này mở ra bước ngoặt quan trọng với nhiều dư địa cho một chu kỳ phát triển mới. Những doanh nghiệp có sự chuẩn bị bài bản sẽ là những đơn vị nắm bắt và tận dụng tốt nhất các cơ hội này.

Với sự hội tụ đầy đủ về nguồn lực, năng lực, tiềm lực tài chính, quỹ đất chiến lược cùng đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng đây chính là thời điểm then chốt để tăng tốc mạnh mẽ, hướng đến tầm nhìn trở thành Chủ đầu tư – Nhà phát triển bất động sản danh tiếng tại Việt Nam và khu vực, đóng góp vào sự phát triển bền vững, toàn diện của thị trường bất động sản Việt Nam.

Để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới, hệ sinh thái các công ty thành viên của Khải Hoàn Land đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao năng lực phát triển dự án và vận hành toàn diện?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Khải Minh Land và Solution là hai thành viên quan trọng trong hệ sinh thái Khải Hoàn Land.

Khải Minh Land được xây dựng là mô hình chuẩn mực về môi giới chuyên nghiệp, tiến tới là Nhà Phát triển và Môi giới hàng đầu thị trường. Hiện Khải Minh Land đang sở hữu lực lượng chuyên viên môi giới hùng hậu, giàu kinh nghiệm thực chiến, thụ hưởng mức thu nhập lý tưởng nhờ chính sách hoa hồng cao, thưởng hấp dẫn, đồng thời được hỗ trợ tối đa công cụ bán hàng, data marketing chất lượng...

Nắm bắt xu hướng mới, Khải Minh Land còn cùng các chuyên gia sáng tạo nên ứng dụng thông minh Kland – một công cụ thiết thực hỗ trợ đội ngũ môi giới phát huy mạnh mẽ năng lực bán hàng.

Với những đặc quyền nổi bật, đội ngũ nhân sự của Khải Minh Land luôn nằm trong top đại lý dẫn đầu của các chủ đầu tư nổi tiếng trên thị trường như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel... Thành quả gần đây nhất của Khải Minh Land là được vinh danh "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025" tại Dot Property Vietnam Awards 2025 – một minh chứng cho uy tín và năng lực vững mạnh.

Nếu Khải Minh Land đại diện cho sự bền vững, thì Solution chính là biểu tượng cho sự đổi mới. Solution là "đội ngũ tiên phong" mang sức trẻ, sáng tạo, linh hoạt, được hưởng lương cứng và nhiều đãi ngộ đặc biệt, đảm nhận việc truyền thông tiếp thị và bán hàng cho các dự án mà Tập đoàn đầu tư – phát triển.

Chính sự cộng hưởng các nguồn lực này sẽ giúp Khải Hoàn Land đảm bảo nền tảng vận hành ổn định, từ quy hoạch – phát triển dự án, nghiên cứu thị trường đến tiếp thị và bán hàng hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Khải Hoàn Land luôn nỗ lực đem đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng và giàu tiềm năng

Trong khi nhiều chủ đầu tư thường phụ thuộc vào đơn vị phân phối bên ngoài, Khải Hoàn Land lại có sẵn "sân nhà" là Khải Minh Land và Solution. Bà có thể chia sẻ thêm về điều này?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Có thể nói, Khải Hoàn Land đang xây dựng một hệ sinh thái bất động sản khép kín nhưng không khép cửa, chúng tôi luôn duy trì tinh thần cởi mở, hợp tác win–win với các đại lý phân phối bên ngoài. Đây là cách giúp các dự án của Khải Hoàn Land được tiếp cận khách hàng một cách đa dạng với độ phủ rộng khắp thị trường.

Chúng tôi rất hiểu vai trò cũng như mong mỏi của các đơn vị khi bắt tay hợp tác phân phối các dự án. Vì vậy, Khải Hoàn Land cam kết cân đối quyền lợi của Khải Minh Land, Solution với mạng lưới đại lý đối tác là tương đương với nhau.

Việc phân chia giỏ hàng, mức chia sẻ hoa hồng, mức thưởng nóng, thời gian trả phí hay việc đào tạo dự án, chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác truyền thông sẽ được Khải Hoàn Land công khai rõ ràng, áp dụng đồng nhất đối với tất cả các đại lý tham gia bán hàng. Khải Minh Land, Solution sẽ không có thêm quyền lợi đặc biệt nào khác mà phải tuân thủ quy định chung như tất cả các đại lý.

Chúng tôi từng thẳng thắn chia sẻ điều này trước nhiều kênh truyền thông. Khải Hoàn Land khẳng định đã và đang thực hiện cam kết trên đây một cách nghiêm túc, công khai và minh bạch. Chúng tôi luôn trân trọng cơ hội hợp tác cùng các đại lý môi giới uy tín và đảm bảo sẽ mang đến quyền lợi cao nhất cho cả đôi bên.

Ngoài hoạt động kinh doanh, nhiều năm qua, Khải Hoàn Land cũng được biết đến thông qua các hoạt động, chương trình vì cộng đồng giàu ý nghĩa. Bà có thể chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới của Tập đoàn?

Bà Đinh Nhật Hạnh: Triển khai và lan tỏa các hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng là văn hóa đặc trưng, xuyên suốt trong hành trình phát triển của Khải Hoàn Land. Đây là hoạt động quan trọng, luôn được Khải Hoàn Land ưu tiên ngân sách thực hiện, bất kể hoàn cảnh nào.

Dưới màu áo chung Khải Hoàn Land, hàng loạt hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đã được tất cả các thành viên đồng lòng chung tay thực hiện suốt nhiều năm qua.

Riêng trong năm nay, Khải Hoàn Land đã trao hàng ngàn phần quà Tết đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Mang Tết đến mọi nhà", chương trình hiến máu tình nguyện "Sẻ chia giọt hồng – Gieo mầm hy vọng"; trao tặng 2 đợt Ghế đá danh ngôn; tổ chức 2 đợt Hành trình Xanh Khải Hoàn Land; trao tặng Tủ sách Khải Hoàn và tổ chức đêm hội Trung thu tại Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Dương, Tây Ninh.… Gần đây nhất, Tập đoàn cũng đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hướng về đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do ảnh hưởng bão lũ. Chúng tôi hy vọng rằng, mỗi đóng góp nhỏ hôm nay là cách chúng ta cùng gieo mầm cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong thời gian tới, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng giá trị lâu dài cho xã hội.

Cảm ơn những chia sẻ từ bà Đinh Nhật Hạnh. Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bài bản song hành cam kết mạnh mẽ với cộng đồng, kỳ vọng rằng Khải Hoàn Land sẽ mang đến những dự án chất lượng, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và xã hội trong thời gian tới.