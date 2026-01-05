Việt Nam đẩy nhanh nối ray, xây cầu đường sắt qua biên giới cho tuyến đường sắt hơn 200.000 tỷ đồng, dài 390km đi qua 6 tỉnh, thành

Về Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 và ký Hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới, hoàn thành trong tháng 3/2026; hoàn thành thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 giữa hai nước trong tháng 7 năm 2026 để khởi công Dự án như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định Dự án thành phần 2 theo đề nghị Bộ Xây dựng để sớm thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư của Dự án; theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành định mức, đơn giá cho Dự án trên cơ sở tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án; chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính,… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2026.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực triển khai công tác giải phòng mặt bằng (GPMB) và di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên theo các cơ chế đã được Quốc hội chấp thuận.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng - Ảnh: Ban QLDA Đường sắt

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435 mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tiến độ thực hiện: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030.

Dự án gồm 2 thành phần gồm thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, điểm đầu kết nối từ các tuyến đường bộ hiện hữu hoặc đang quy hoạch của địa phương, điểm cuối kết nối vào 21 ga trên tuyến. Tổng mức đầu tư 3.298 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình đường sắt, phạm vi từ điểm nối ray qua biên giới (Lào Cai) đến điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng); đầu tư mới tuyến đường đơn, khổ 1.435mm; vận chuyển chung hàng hóa và hành khách; tốc độ thiết kế 160km/h đối với tuyến chính, 120km/h đối với đọan qua khu đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80km/h đối với các đoạn còn lại. Tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ đồng.