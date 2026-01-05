Quỹ đất ven sông cận biển hữu hạn: Lợi thế tích lũy dài hạn cho nhà đầu tư

Không chỉ mang lại giá trị cảnh quan và chất lượng sống vượt trội, loại hình này còn sở hữu lợi thế khan hiếm khi quỹ đất ven mặt nước đang dần thu hẹp bởi đô thị hóa. Chính sự hữu hạn đó, cùng đà phát triển hạ tầng và du lịch, đã đưa bất động sản ven sông cận biển trở thành nhóm tài sản có khả năng giữ giá tốt và dư địa tăng trưởng vượt trội, đặc biệt tại những thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ như Quy Nhơn.

Quy Nhơn - Tâm điểm mới của bất động sản ven sông cận biển sau định hướng phát triển siêu tỉnh

Quy Nhơn nổi lên trong những năm gần đây nhờ định hướng phát triển kinh tế, trung tâm hành chính mới của siêu tỉnh Gia Lai, cùng với hàng loạt dự án đột phá hạ tầng giao thông chiến lược.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách quốc tế và dòng vốn FDI vào miền Trung đã thúc đẩy Quy Nhơn trở thành điểm đến mới của các tập đoàn khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đô thị mới. Các dự án hạ tầng như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, mở rộng sân bay Phù Cát, nâng công suất cảng Quy Nhơn đang tạo lực đẩy về logistics, kết nối vùng và tăng sức hút thương mại. Nhờ đó, đô thị ven sông cận biển tại Quy Nhơn không chỉ mang tính an cư mà còn trở thành kênh đầu tư bền vững.

Những năm gần đây, các quỹ đất ven sông khu vực trung tâm Quy Nhơn ngày càng khan hiếm do quy hoạch siết chặt bảo vệ hành lang sông, mật độ xây dựng và tiêu chuẩn môi trường. Điều này tạo nên giá trị khác biệt cho những dự án đã được cấp phép bài bản.

Theo báo cáo thị trường của Batdongsan.vn quý 3/2025, mức độ quan tâm bất động sản miền Trung tăng 13% so với cùng kỳ, cho thấy sự quay trở lại của nhà đầu tư sau giai đoạn trầm lắng. Sự tăng tốc tại các thị trường lớn như Khánh Hòa và Đà Nẵng đang tạo hiệu ứng lan tỏa đến Quy Nhơn, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng do quỹ đất mới chưa khai thác hết, cùng với sự phát triển hạ tầng đang được đẩy mạnh, biến Quy Nhơn trở thành thị trường chân sóng mới của bất động sản khu vực miền Trung.

Quy Nhơn Iconic – Đô thị ven sông Hà Thanh có gì đặc biệt?

Khảo sát thị trường cho thấy các dự án ven sông có mức hấp thụ tốt hơn so với mặt bằng chung, nhờ vị trí giàu phong thủy và không gian sống chất lượng. Mô hình đô thị đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện và tiêu chuẩn tiện ích cao giúp gia tăng tính thanh khoản, đồng thời là cơ sở quan trọng để giá trị tài sản tiếp tục tăng trong dài hạn, đặc biệt khi quỹ đất ven sông ngày càng thu hẹp.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến bất động sản ven sông cận biển được ưa chuộng là nhờ yếu tố phong thủy (tụ thủy sinh lộc), cùng với chất lượng sống trong lành và môi trường phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa cảnh quan, khí hậu và tiềm năng tăng giá tạo nên sức hút lâu dài mà những phân khúc bất động sản khác khó có được.

Đô thị ven sông Hà Thanh là một trong những hướng phát triển trọng tâm của tỉnh. Nếu sông Hàn gắn với bản sắc Đà Nẵng thì Hà Thanh chính là "mạch sống" của Quy Nhơn, tạo nên hệ sinh thái cảnh quan đặc trưng của khu vực này.

Công viên ven sông Hà Thanh dài 2 km thuộc đô thị Quy Nhơn Iconic

Nắm bắt lợi thế đó, chủ đầu tư Phát Đạt và nhà phát triển Realty Holdings đã triển khai Quy Nhơn Iconic - Đô thị ven sông cận biển được quy hoạch bài bản với 3 mặt giáp sông Hà Thanh, nằm sát ngay mặt tiền Quốc lộ 19 và cách biển Quy Nhơn chỉ hơn 15 phút di chuyển. Dự án dành 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, tạo nên không gian sống an lành hiếm có giữa trung tâm tăng trưởng mới của tỉnh.

Dự án được quy hoạch bài bản sở hữu 50 tiện ích cao cấp, với 3 tổ hợp công viên xanh theo chuẩn quốc tế, cùng với trường học, chợ truyền thống và tuyến phố thương mại sầm uất ngay Đại lộ Iconic. Sự xuất hiện của mô hình đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ vững triết lý sống hoà hợp cùng thiên nhiên giúp Quy Nhơn Iconic trở thành lựa chọn nổi bật đối với gia đình, doanh nhân hoặc những người thích phong cách workation cũng như nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm tích sản lâu dài, sinh lời bền vững.

Đô thị kiểu mẫu tích hợp hệ tiện ích "all in one" Quy Nhơn Iconic

Hành trình đến với nhà đầu tư miền Bắc của Quy Nhơn Iconic

Trong thời gian qua, xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ miền Bắc vào khu vực Nam Trung Bộ đang ngày càng rõ nét. Giới đầu tư phía Bắc vốn nổi tiếng với sự nhạy bén và khắt khe đang đặc biệt ưu tiên các sản phẩm bất động sản tại các thị trường mới nổi nhưng có dư địa tăng trưởng cao. Tại lễ ký kết với Redland - Tổng đại lý phân phối khu vực miền Bắc, dự án Quy Nhơn Iconic đã ghi nhận sự quan tâm tích cực từ các nhà đầu tư, khẳng định sức hút mãnh liệt của mô hình đô thị ven sông cận biển.

Lý giải về sức nóng này, các chuyên gia nhận định nhà đầu tư miền Bắc đang chuyển dịch từ tư duy lướt sóng ngắn hạn sang tích lũy tài sản chiến lược. Những dự án sở hữu lợi thế kép: vừa có giá trị an cư, vừa có pháp lý vững chắc và quy hoạch đồng bộ như Quy Nhơn Iconic chính là mảnh ghép còn thiếu trong danh mục đầu tư.

Thay vì những điểm đến đã bão hòa về giá, dòng tiền đang đổ về thị trường "chân sóng" Quy Nhơn, nơi sở hữu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hoàn thiện và tiềm năng khai thác du lịch bền vững. Sự chuẩn bị chỉnh chu từ giỏ hàng độc quyền đến các chính sách ưu đãi sâu cuối năm đang mở ra cơ hội vàng để các nhà đầu tư miền Bắc sở hữu những vị trí đắt giá tại bất động sản tâm điểm mới của miền Trung, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Chính sách ưu đãi sâu cuối năm mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư miền Bắc sở hữu bất động sản tại thị trường miền Trung

