Điểm mặt loạt dự án tỷ đô về Bến Lức: Nơi nào hưởng lợi lớn?

Sự góp mặt của các đại đô thị và khu công nghiệp quy mô lớn càng đẩy Bến Lức trở thành "tâm điểm sóng hạ tầng" mới, nơi hội tụ kết nối, dòng vốn và nhu cầu

Làn sóng hạ tầng tái định vị Bến Lức thành trung tâm kết nối phía Nam

Trong bức tranh hạ tầng vùng TP.HCM mở rộng, Bến Lức nổi lên như mắt xích chiến lược khi hội tụ loạt tuyến giao thông huyết mạch. Các công trình tỷ đô đổ về không chỉ thúc đẩy thị trường bất động sản mà còn tái định vị đô thị trong tương lai gần.

Vành đai 4 có chiều dài 207 km kết nối Long An (cũ) với TP.HCM gồm TP.HCM, Bình Dương (cũ), BRVT (cũ) và Đồng Nai vừa chính thức thông qua chủ trương đầu tư ngày 27/6. Tuyến quy hoạch 8 làn xe dự kiến khởi công đồng loạt năm 2026 và về đích trước năm 2029. Sau hoàn thiện, đây được xem như "xương sống" phát triển mới vừa kết nối KCN, logistic vừa là trục chính để hình thành nên các dải đô thị hiện đại.

Vành đai 3 đang thi công, nhiều đoạn đạt hơn 40%, kết nối TP.HCM gồm TP.HCM, Bình Dương (cũ) với Long An (cũ) và Đồng Nai. Dự kiến hoàn thành năm 2026, tuyến này sẽ giúp giãn dân từ trung tâm, khai thác quỹ đất mới và gia tăng liên kết vùng trong toàn khu vực kinh tế phía Nam.

Trên thực tế, các tuyến đường vành đai luôn có tác động mạnh đến việc "làm ấm" thị trường và tăng giá bất động sản. Năm 2023, Vành đai 3 phía Nam khởi công đã vực dậy toàn thị trường sau thời gian trầm lắng. Hàng loạt đô thị và đại dự án tăng tốc thi công dọc tuyến này. Tại phía Bắc, sức nóng từ các sự kiện khởi công Vành Đai 3 - 4 đã khiến giá bất động sản tăng 20-30% sau vài tháng và X2, X3 tài sản sau vài năm triển khai.

Giờ đây, Vành đai 4 TP.HCM với kết nối rộng mở hơn đang trở thành "cú bom tấn" mới và tâm sóng lần này gọi tên Long An (cũ) bởi đây là địa phương có chiều dài lớn nhất trên trục Vành Đai 4.

Đoạn tuyến Vành Đai 4 qua Bến Lức kết nối trực tiếp với ĐT 830, tạo trục liên thông thẳng về TP.HCM

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương (mở rộng lên 8 làn, khởi công quý II/2025) là trục huyết mạch nối TP.HCM với Tây Nam Bộ, giúp giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển toàn vùng. Cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự kiến thông xe cuối 2026) sẽ kết nối trực tiếp Tây Nam Bộ với sân bay Long Thành, mở lối giao thương mới cho các đô thị vệ tinh như Bến Lức.

Nằm giữa mạng lưới hạ tầng trọng điểm, Bến Lức đang vươn lên thành đô thị vệ tinh kiểu mẫu, kết hợp lợi thế giao thương mở ra không gian sống chất lượng cho cư dân và chuyên gia.

Diện mạo Bến Lức thay đổi từng ngày

Khi hạ tầng mở lối, dòng vốn bất động sản đổ về là tất yếu. Từ cuối 2024, loạt "ông lớn" đã chọn Bến Lức làm tâm điểm phát triển đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green City, Eco Retreat, Waterpoint (triển khai giai đoạn mới), THE SOLIA... Sự đổ bộ này cho thấy khu vực đã hội tụ đủ yếu tố: vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối và nhu cầu an cư thực tăng mạnh.

Các trục giao thông huyết mạch là tiêu chí "nở rộ" các dự án đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản

Cùng với tốc độ lấp đầy 80–90% tại các KCN lớn như Phú An Thạnh (352ha), Hải Sơn (460ha)... và sự chuẩn bị vận hành của Prodezi (400ha) hay VSIP (hơn 3.000ha) đã có quy hoạch giúp Bến Lức bước vào chu kỳ đô thị hóa mạnh. Dân số cơ học gia tăng nhanh chóng nhờ dòng lao động và làn sóng giãn dân từ TP.HCM. Hiện toàn tỉnh Long An có khoảng 234.285 người đang làm việc tại các KCN, dự kiến tăng lên 253.307 vào năm 2030. Sự dịch chuyển dân cư này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, tiện ích và thương mại, dần hình thành một đô thị vệ tinh sôi động, sầm uất mới ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Đâu là tâm sóng liên kết vùng và trung tâm các đô thị sinh thái?

Nằm trên mặt tiền Vành đai 4, liền kề KCN lớn và các đại đô thị sinh thái, THE SOLIA giữ vị trí trung tâm vùng phát triển năng động phía Tây TP.HCM. Kết nối TP.HCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành chỉ 20–30 phút hay cách sân bay Long Thành chưa đầy 2 giờ di chuyển. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng, 100% sản phẩm có sổ đỏ – lợi thế lớn trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên pháp lý rõ ràng và tiến độ nhanh.

Hạ tầng dự án hoàn thiện, mật độ cây xanh cao, quy hoạch bài bản với đường nội khu lộ giới 12–30m

THE SOLIA rộng 20,5 ha, tích hợp hơn 27.000 m² tiện ích như hồ bơi 400 m², khu thể thao, công viên ven sông, khu vui chơi trẻ em, công viên nhạc nước. Mảng xanh hiện hữu cùng cộng đồng cư dân sầm uất giúp dự án đáp ứng tốt nhu cầu an cư thực. Nằm tại vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh, THE SOLIA trở thành điểm sáng tại Bến Lức trong chu kỳ tăng trưởng mới.