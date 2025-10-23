Điểm sáng bất động sản khu phía Đông TP.HCM

Xu hướng nhiều nhà đầu tư từ Bắc vào Nam quan tâm đến dự án đảm bảo yếu tố pháp lý, dòng tiền linh hoạt cùng giao thông kết nối thuận lợi sau thời gian dài thị trường nhà đất yên ắng.

Đòn bẩy chiến lược từ hạ tầng phía Đông

Phía Đông TP.HCM đang trở thành tâm điểm của các dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo nền tảng cho sự kết nối vùng và phát triển kinh tế đô thị. Nổi bật là dự án đường Vành đai 3, trục giao thông chiến lược liên kết TP.HCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và thông xe toàn tuyến vào giữa năm 2026.

Tại cửa ngõ phía Đông, công trình nút giao An Phú, điểm giao thông trọng yếu kết nối trung tâm thành phố với cao tốc Long Thành – Dầu Giây – cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Song song đó, dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lên 8 làn xe đã được khởi công theo hình thức công trình khẩn cấp, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Thành phố cũng đề xuất đưa tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành dài khoảng 48 km vào danh mục ưu tiên, nhằm kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Toàn cảnh sự kiện "Đón sóng hạ tầng, ngõ Đông rực rỡ" ngày 19/10/2025. Link ảnh.

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại.

Ngoài ra, Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong việc nối liền các trung tâm logistics - công nghiệp - dịch vụ, kết nối các trung tâm sản xuất (như Bình Dương cũ), trung tâm logistics & dân cư (Đồng Nai), với trung tâm dịch vụ & tài chính (TP.HCM).

Lực hấp dẫn từ giá cùng pháp lý minh bạch

Trước sự biến động của nền kinh tế cùng nhiều quy định pháp lý, thuế siết chặt đà tăng giá bất động sản, cửa ngõ phía Đông được biết đến là nơi tập trung nhiều dự án nhà ở với phân khúc giá "mềm" hơn so những khu vực khác cộng với yếu tố pháp lý được chú trọng.

Phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai) do Nam Long hợp tác cùng 02 đối tác chiến lược Nhật Bản - Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển. Đáng chú ý, phân khu compound Izumi Canaria đã được cấp phép mở bán, đảm bảo yếu tố pháp lý cho người mua và nhà đầu tư.

Izumi Canaria là phân khu thấp tầng thứ hai của Izumi City đã được cấp phép mở bán.

Phân khu gồm 461 sản phẩm nhà ở thấp tầng như biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố vườn và shophouse, thiết kế theo phong cách Nam Âu kết hợp đương đại, chú trọng không gian xanh và sự thông thoáng.

Dự án tọa lạc mặt tiền đường Hương Lộ 2 bên sông Đồng Nai, có lợi thế kết nối nhanh đến TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm của Đồng Nai chỉ khoảng 15 phút di chuyển.

"Chúng tôi hy vọng phân khu Izumi Canaria sẽ tiếp tục được quý khách hàng lựa chọn cho cả mục đích an cư và đầu tư trong bối cảnh hạ tầng kết nối phía Đông đang phát triển mạnh mẽ và đồng bộ, song hành cùng nỗ lực của chúng tôi để triển khai hàng loạt các tiện ích thương mại dịch vụ như trường học, trung tâm thương mại, tiện ích thể thao trong thời gian tới", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cận cảnh dãy nhà phố thương mại Izumi Canaria, biểu tượng cho "thời điểm vàng an cư – đầu tư song hành".

Cụ thể, nhóm cư dân bao gồm đội ngũ chuyên gia và kỹ sư làm việc tại sân bay quốc tế Long Thành hoặc các khu công nghiệp tại Biên Hòa (Đồng Nai); người dân TP.HCM tìm kiếm một không gian sống xanh, thông minh và bền vững; nhà đầu tư muốn đón đầu làn sóng thị trường sau sáp nhập; cùng những gia đình mong muốn sở hữu tài sản tích lũy ổn định cho thế hệ sau.

Sóng hạ tầng phía Đông và sự an toàn lựa chọn từ pháp lý minh bạch, thanh toán linh hoạt tại Izumi Canaria.

Được biết, chủ đầu tư cung cấp chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn, đồng hành cùng nhà đầu tư với các giải pháp thanh toán linh hoạt theo tiến độ bàn giao nhà 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng với từng hạn mức ưu đãi riêng.