Diễn biến mới nhất của vụ lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ người dân

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân có thông tin liên quan đến vụ án chủ động liên hệ và cung cấp thông tin qua số điện thoại 0692.645.133 hoặc số 0393.817.910 (Điều tra viên Lê Xuân Trường).

Người dân có thể đến trực tiếp Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để hỗ trợ điều tra.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo tiền ảo có quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng PAYN trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo tỷ lệ 5%–9% mỗi tháng tùy gói đầu tư. Lợi nhuận được thanh toán bằng PAYN, sau đó người đầu tư có thể đổi sang USD trên sàn FMCPAY.com và tiếp tục quy đổi thành USD hoặc VNĐ.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng đưa thông tin gian dối rằng đồng PAYN được giao dịch hợp pháp tại Mỹ và có thể thanh toán vé máy bay, đặt phòng khách sạn, dù thực tế không có đơn vị nào chấp nhận.

Để mở rộng mạng lưới, Hạ bắt tay với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để thu hút nhà đầu tư. Nhờ thủ đoạn tinh vi, chúng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt trái phép hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều địa phương, đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

(Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)