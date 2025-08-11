Tất cả những ai sử dụng Gmail cần làm điều này càng sớm càng tốt

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-08-2025 - 16:51 PM | Kinh tế số

Google phát cảnh báo tới 2,5 tỷ người dùng Gmail trên toàn thế giới.

Theo Forbes, Google ghi nhận số vụ tin tặc tìm cách vượt qua lớp bảo vệ xác thực hai yếu tố (2FA) của Gmail đã tăng lên 84% trong năm 2024, xu hướng này được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong năm 2025.

Google cho biết, hơn 1/ 3 vụ tấn công nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, tấn công dữ liệu người dùng.

Andy Wen, Giám đốc phụ trách quản lý sản phẩm tại Google, cho biết: “Tin tặc sử dụng chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, ngay cả những lớp bảo mật được cho là an toàn như xác thực hai yếu tố hay mã xác minh cũng dễ dàng bị vượt qua”.

Trước tình trạng trên, Google khuyến cáo người dùng cần thay đổi mật khẩu Gmail, đồng thời chuyển sang sử dụng mã khóa (passkey) thay cho mật khẩu truyền thống để tăng bảo mật cho tài khoản.

Passkey là một dạng xác thực kỹ thuật số gắn liền với thiết bị. Khi đăng nhập, người dùng chỉ cần quét vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc nhập mã PIN.

So với mật khẩu truyền thống, passkey không chỉ giúp đăng nhập nhanh hơn mà còn an toàn hơn. Người dùng không cần nhớ hay nhập chuỗi ký tự phức tạp, đồng thời thông tin đăng nhập sẽ không bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo đánh cắp.

Ngoài ra, mỗi passkey được tạo riêng cho từng tài khoản và dịch vụ cụ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin hàng loạt nếu một nền tảng bị tấn công.

Với hơn 2,5 tỷ người dùng toàn cầu, Gmail luôn là mục tiêu hàng đầu của các chiến dịch tấn công mạng. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc áp dụng các phương thức xác thực như passkey được xem là điều vô cùng quan trọng, giúp người dùng chủ động trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, tránh bị rò rỉ dữ liệu.

(Nguồn: Forbes)

Những người liên quan sàn giao dịch tiền ảo này cần nhanh chóng đến Cơ quan Công an trình báo


Bích Hường

Nhịp sống thị trường

