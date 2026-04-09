Diễn biến mới vụ chú rể gặp tai nạn đúng ngày cưới do vướng sợi dây chắn ngang đường

Theo PV | 09-04-2026 - 09:48 AM | Xã hội

Nạn nhân trong vụ việc là anh T.V.H. (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk).

Liên quan đến sự việc chú rể gặp tai nạn trong ngày cưới vì vướng sợi dây cáp nối 2 xe tải, xảy ra chiều ngày 7/4 gây bức xúc dư luận, nạn nhân trong vụ việc là anh T.V.H. (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk).

Mới đây, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM , Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã cử cán bộ xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc trên.

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ tai nạn, các bên liên quan không trình báo đến cơ quan công an mà thống nhất tự thỏa thuận với nhau về mặt dân sự. Tuy nhiên, khi nắm bắt vụ việc từ mạng xã hội, đơn vị vẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí thông tin thêm, qua xác minh, người đã dùng dây cáp căng ngang đường là ông P.P.S. (42 tuổi, trú tại xã Ea Hiao).

Anh H. ngã văng xuống đường, đau đớn sau khi va chạm với dây cáp. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảng 13 giờ 44 phút ngày 7/4, ông S. đã nối dây cáp từ xe tải 47C - 270.99 của mình để kéo xe tải BKS 47H-028.76 đang bị mắc lầy. Trong lúc 2 xe đang kéo nhau thì anh H. điều khiển xe máy đi ngang qua. Do vướng phải sợi dây cáp nên nạn nhân ngã ra đường. Vụ việc khiến anh H. trầy xước ở đầu gối trái, xe máy hư hỏng.

CSGT nhận định bước đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do ông S. điều khiển phương tiện, dùng dây cáp kéo theo xe khác.

Trước đó, mạng xã hội bất bình khi xem đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc, lên án việc tài xế xe tải căng dây ngang đường nhưng không hề có cảnh báo cho người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn.

Theo gia đình nạn nhân, thời điểm xảy ra tai nạn là đúng ngày cưới của anh H. Do trời nắng nóng, anh H. đi mua đá lạnh về uống nước thì không may gặp chuyện.

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền

Từ 1/7/2026, lương hưu có thể được tăng theo 2 bước: Ai là người hưởng lợi?

09:37 , 09/04/2026
Người Hà Nội 'nung mình' trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

09:28 , 09/04/2026
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

09:23 , 09/04/2026
Khám xét nơi ở của Đoàn Thị Thu Hằng SN 1979

08:36 , 09/04/2026

