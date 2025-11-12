Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

Liên quan tới vụ việc ông N.V.Đ., chủ tịch hội đồng trường Trường THPT T.H.T. (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), có các clip "thân mật" với nhiều phụ nữ gây bất bình trong dư luận, ngày 11-11, trường này đã họp và cho ông Đ. thôi chức.

Những hình ảnh "thân mật" với nhiều phụ nữ của ông N.V.Đ. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình, sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin, người đàn ông trong clip "thân mật" với phụ nữ tại phòng làm việc, có rất nhiều thông tin chia sẻ cho rằng người đàn ông là "thầy giáo", "hiệu trưởng". Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật. Đồng thời làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ uy tín và danh dự đội ngũ nhà giáo.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ chiều ngày 9-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho là xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT T.H.T. (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác minh, làm rõ. Trả lời Báo Người Lao Động sáng 10-11, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp.

"Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm nhập tỉnh"- đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Theo lãnh đạo Trường THPT T.H.T., người đàn ông trong clip là ông N.V.Đ., hiện là chủ tịch hội đồng trường. Các clip được xác định xảy ra tại phòng làm việc của ông Đ. đặt trong khuôn viên nhà trường.

Những người phụ nữ trong đoạn clip đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo nhà trường cho biết không phải giáo viên của trường.