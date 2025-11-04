Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến mới vụ ‘xây nhầm’ gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM

04-11-2025 - 14:59 PM | Bất động sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã tiến hành làm việc với người liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác.

Ngày 4/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tiến hành mời làm việc đối với ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, quê An Giang, tạm trú tại phường Tân Khánh, TPHCM).

Đây là diễn biến mới trong vụ ông Trương Minh Ký (SN 1969) cầu cứu về việc bị người khác xây dựng nhiều căn nhà trên đất của mình mà báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh trước đó.

Gần 50 căn nhà xây trên đất người khác

Nguồn tin cho biết thêm, buổi làm việc giữa Cơ quan CSĐT với ông Lê Văn Hoàng diễn ra vào chiều 3/11, xung quanh việc ông này cùng người khác xây dựng không phép gần 50 căn nhà liền kề trên đất của gia đình ông Trương Minh Ký. Hiện nay, toàn bộ những căn nhà này đã bán và đều có người đến ở.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, ông Hoàng cùng một số cá nhân đã tiến hành xây dựng hàng chục căn nhà liền kề trên đất người khác rồi chuyển nhượng cho nhiều người thông qua hình thức giấy tay, lập vi bằng. Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động từ các tỉnh, thành đến Bình Dương (cũ) làm ăn, sinh sống, điều kiện kinh tế khó khăn.

Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi chuyển nhượng cả nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Ước tính, số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỷ đồng. Theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá TP Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá là hơn 40 tỷ đồng.

Khu đất mà ông Hoàng xây dựng nhiều căn nhà thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Ký với diện tích 6.465 m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Khánh, TPHCM.

Nguồn gốc phần đất nêu trên là do cha mẹ ông Ký để lại và được ông sử dụng từ năm 1988. Năm 1999, gia đình ông Ký đi kê khai, đăng ký và được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

Theo Hương Chi

Tiền phong

