Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Đối thoại tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân khu vực Tây Bắc

Chiều 09/8/2025, tại Phú Thọ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 – Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ.

Phát biểu tại Phiên đối thoại, ông Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 cho rằng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Để khu vực này phát huy đúng tầm, cần thể chế khai phóng, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực được trao quyền và niềm tin được đặt đúng chỗ.

Tây Bắc Bộ là khu vực đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của quốc gia, dù có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…, những vẫn còn đối mặt các “điểm nghẽn” như hạ tầng liên kết rời rạc, quy mô doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa lan tỏa mạnh và vốn đầu tư chưa tương xứng…

Tại phiên đối thoại, đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực đã trình bày các tham luận về triển khai Nghị quyết 68 từ góc nhìn doanh nghiệp Tây Bắc; các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; gắn “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết với thực tiễn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phiên tọa đàm trực tiếp giữa doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong khu vực với lãnh đạo Hội, chính quyền địa phương và các chuyên gia đã ghi nhận nhiều kiến nghị cụ thể, phản ánh tiếng nói từ thực tiễn sản xuất – kinh doanh vùng Tây Bắc. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cũng đã trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc, kiến nghị và gợi mở các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong khu vực.

Phát biểu tại vòng đối thoại, đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh đã nêu ra các khó khăn trong việc phát triển kinh tế tư nhân tại tỉnh và đề xuất các kiến nghị, giải pháp.

Đại diện tỉnh Phú Thọ cho biết, ﻿tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 26.000 doanh nghiệp tư nhân, chiếm trên 90% tổng số và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm. Cơ cấu kinh tế đa dạng từ công nghiệp, dịch vụ đến nông nghiệp tạo lợi thế liên kết chuỗi giá trị vùng.

Tuy nhiên phát triển kinh tế tư nhân tại tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn như chênh lệch trình độ phát triển giữa 3 vùng; hạ tầng logistics, kho lạnh, công nghiệp xanh chưa đồng bộ. 90% DN là vừa và nhỏ, vốn hạn chế, năng lực R&D thấp. Nhân lực công nghệ cao và quản trị chiến lược còn thiếu.﻿

Về phía tỉnh Lai Châu, đại diện tỉnh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nhân Tây Bắc nói riêng đang đối mặt với khó khăn, vướng mắc về hạ tầng giao thông, logistics; tiếp cận đất đai và nguồn vốn tín dụng; khó khăn về du lịch và đổi mới sáng tạo; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao;...﻿

Tỉnh đưa ra các kiến nghị như hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và kết nối nguồn lực. Chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông. Phát triển kinh tế cửa khẩu và hệ thống logistics.﻿

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ (mới) đã chính thức ra mắt, sau khi hợp nhất các Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ cũng đón nhận kinh phí 910 triệu đồng từ Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trên cả nước vào Quỹ nhân ái xây dựng nhà tình nghĩa các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ là phiên thứ tư trong Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, sau các phiên tại các khu vực miền núi Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Các kết quả, kiến nghị từ đât sẽ được tổng hợp, chuyển tới các phiên đối thoại cấp Bộ, ngành và Phiên đối thoại cấp cao dự kiến diễn ra trung tuần tháng 9/2025.