Điện Kremlin hé lộ chi tiết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Theo đài RT (Nga), trong buổi họp báo ngày 14/8, ông Ushakov cho biết công tác chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất cho cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, thành phố Anchorage, bang Alaska. Do thời gian chuẩn bị khá gấp rút, mọi công việc được tiến hành khẩn trương, trong đó có cả việc xử lý một số vấn đề kỹ thuật như thủ tục thị thực.

Ông Ushakov cho biết hội nghị sẽ bắt đầu vào khoảng 11h30 theo giờ địa phương (19h30 GMT) bằng cuộc gặp riêng giữa hai nguyên thủ quốc gia, có sự hỗ trợ của phiên dịch viên. “Sau đó sẽ là các phiên đàm phán chính thức theo hình thức đoàn đại biểu, tiếp tục trong không gian bữa trưa làm việc”, ông Ushakov cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu (Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin)

Trợ lý Điện Kremlin đặc biệt nhấn mạnh về thành phần đoàn đại biểu Nga tham gia hội nghị, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, ông Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên Tổng thống về Hợp tác Kinh tế và Đầu tư với các quốc gia nước ngoài - ông Kirill Dmitriev, người được xem là nhân vật then chốt trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine.

“Bên cạnh hai nguyên thủ, mỗi đoàn sẽ có 5 thành viên tham gia đàm phán”, ông nói đồng thời cho biết sẽ có các nhóm chuyên gia hỗ trợ làm việc sát bên.

Về nội dung hội nghị, ông Ushakov khẳng định rằng xung đột tại Ukraine sẽ là trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ trao đổi về những mục tiêu rộng lớn hơn nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như những vấn đề khu vực và toàn cầu nổi bật, mang tính cấp bách hiện nay.

“Hai bên cũng sẽ chia sẻ quan điểm về phát triển hợp tác song phương trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và kinh tế”, ông Ushakov nhấn mạnh, đồng thời cho rằng quan hệ Nga - Mỹ còn nhiều tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác hết.

Trợ lý Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ có tuyên bố mở đầu ngắn gọn, sau đó tổ chức họp báo chung. Thời lượng hội nghị sẽ tùy thuộc vào tiến trình thảo luận và phái đoàn Nga sẽ trở về ngay sau khi kết thúc các cuộc đàm phán.

Tổng thống Nga hoan nghênh nỗ lực của Mỹ về chấm dứt xung đột tại Ukraine



Cũng trong ngày 14/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những nỗ lực mạnh mẽ để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời không loại trừ khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân.



Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao ở Điện Kremlin để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp diễn ra tại Alaska, ông Putin nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực hết sức và chân thành để chấm dứt các hành động thù địch, chấm dứt khủng hoảng và đem lại thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Putin, các nỗ lực đó cũng sẽ tạo lập điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Kremlin cũng nói rõ Nga và Mỹ đang thảo luận về khả năng đạt được bước tiến mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược, đặc biệt là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), vốn là thỏa thuận hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa hai nước và có thời hạn đến ngày 5/2/2026.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết người đồng cấp Mỹ đã bày tỏ mong muốn với các nhà lãnh đạo châu Âu về việc cùng tham gia nỗ lực bảo đảm an ninh cho Kiev, coi đây là bước quan trọng nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.