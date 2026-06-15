Điện lực Việt Nam có thông báo mới tới tất cả người dân

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bắt đầu từ ngày 15/6, tập đoàn này và các tổng công ty điện lực đưa vào thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH" sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) dành cho tất cả các khách hàng dùng điện của EVN.

Để không làm gián đoạn trải nghiệm của người dân, trong giai đoạn thử nghiệm này, khách hàng vẫn có thể sử dụng song song ứng dụng chăm sóc khách hàng cũ của các tổng công ty điện lực khu vực cùng với ứng dụng "EVN CSKH" mới.

Ứng dụng "EVN CSKH" có nhiều tính năng mang lại một trải nghiệm mới cho người dùng nhờ tích hợp hàng loạt tính năng thông minh, giải quyết trực tiếp những "nỗi đau" của khách hàng bấy lâu nay.

Theo đó, người dùng có thể liên kết và quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các công ty điện lực thuộc EVN trên khắp cả nước; tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người sở hữu nhiều bất động sản hoặc quản lý hộ tiền điện cho người thân ở các tỉnh thành khác nhau.

Ứng dụng này có chức năng giúp khách hàng kiểm soát điện năng tiêu thụ hàng ngày. Khách hàng có thể tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng,tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện.

Khách hàng có thể tự đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng tiêu thụ theo số kWh hoặc theo tỷ lệ tăng trưởng (%). Khi lượng điện tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống sẽ cảnh báo, giúp khách hàng chủ động điều chỉnh thiết bị, tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Ứng dụng "EVN CSKH" còn tích hợp chức năng giúp khách hàng dễ dàng thanh toán hóa đơn liên kết hoặc thanh toán hộ; tra cứu lịch sử đóng tiền; báo cáo sự cố mất điện hoặc gửi phản hồi trực tiếp đến ngành điện.

Ngoài ra, khi sử dụng ứng dụng "EVN CSKH", khách hàng dễ dàng tra cứu giá bán điện, lịch ngừng giảm cung cấp điện, hướng dẫn tiết kiệm điện. Đặc biệt, ứng dụng cũng tích hợp tính năng cảnh báo lừa đảo trực tuyến và khuyến cáo thông tin giả mạo nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước các chiêu trò gian lận công nghệ cao hiện nay.

Trong giai đoạn tiếp theo, ứng dụng "EVN CSKH" sẽ liên tục được EVN nâng cấp, hoàn thiện kỹ thuật; sẽ cho phép người dân đăng nhập đồng bộ thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID, đồng thời bổ sung thêm các tính năng, dịch vụ mở rộng để tối ưu hóa sự tiện lợi.

Người dân, khách hàng sử dụng điện có thể đăng nhập sử dụng ứng dụng dễ dàng bằng số điện thoại di động cá nhân (được xác thực bằng mật khẩu dùng một lần (One-Time Password – OTP). Sau khi đăng nhập lần đầu, khách hàng có thể cài đặt tùy biến, dùng nhận diện khuôn mặt (face ID) hoặc vân tay để đăng nhập tự động lần tiếp theo.

Từ hôm nay 15/6, người dân, khách hàng có thể lên kho ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải, cài đặt ứng dụng để trải nghiệm các dịch vụ nói trên; tham khảo hướng dẫn sử dụng ứng dụng "EVN CSKH" tại đây: https://help.evn.com.vn/appcskh/