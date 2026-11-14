Diện mạo đường Lĩnh Nam đang được tăng tốc thi công, bắt đầu thảm nhựa

Video: Diện mạo đường Lĩnh Nam sau thời gian thi công, bắt đầu trải thảm nhựa

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam được TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013, tuy nhiên quá trình triển khai kéo dài do gặp nhiều vướng mắc. Đến năm 2025, dự án được tháo gỡ một phần khó khăn về vốn khi HĐND TP Hà Nội thông qua việc sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương kết dư để ứng trước phục vụ giải phóng mặt bằng. Đây được xem là động lực quan trọng giúp dự án được thúc đẩy tiến độ.

Khởi công cuối năm 2025, dự án mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài khoảng 3,4 km, kéo dài từ nút giao Tam Trinh đến khu vực nút giao với đê Nguyễn Khoái. Trong đó, đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2 km, nằm trên hướng tuyến Vành đai 2,5, có vai trò kết nối giao thông giữa các khu vực. Công trình dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại đoạn từ đường Vành đai 2,5 đến ngõ 419 Lĩnh Nam, một bên đường đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân, đồng thời hạn chế bụi bẩn phát sinh từ hoạt động thi công.

Ở chiều đường còn lại, công nhân cùng máy móc tiếp tục thi công các hạng mục hạ tầng ngầm, san nền, lu lèn mặt đường để chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa.

Các tổ thi công cũng tập trung hoàn thiện hệ thống hố ga, dải phân cách và những hạng mục kỹ thuật khác.

Trên công trường, nhiều công nhân làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các đoạn khác của tuyến đường cũng đang được triển khai đồng loạt, từng bước hoàn thiện diện mạo tuyến giao thông mới.

Là người sinh sống trên đường Lĩnh Nam, ông Vũ Triệu Minh nhận xét tiến độ thi công hiện khá nhanh; các đơn vị triển khai đến đâu đều thu dọn mặt bằng gọn gàng, sạch sẽ đến đó. Ông cũng đánh giá cao tinh thần lao động của công nhân khi phải làm cả ngày lẫn đêm, bất kể mưa gió. Theo ông Minh, quá trình thi công khó tránh khỏi bụi bẩn, ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, người dân mong muốn đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để các gia đình trong khu vực ổn định cuộc sống.

Đánh giá về phần đường đã hoàn thành, ông Minh bày tỏ sự hài lòng, cho rằng mặt đường rộng rãi, với 4-6 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại.

Tại các đoạn còn lại, hoạt động thi công cũng đang được triển khai đồng loạt, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành và đưa toàn tuyến vào khai thác vào đầu năm tới.

Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường được mở rộng với mặt cắt ngang từ 22,5-40 m, gồm 4-6 làn xe. Ngoài phần đường, dự án còn triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 9,8 ha.