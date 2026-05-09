Diện mạo tuyến Vành đai 2,5 nối hầm chui Kim Đồng sau hơn 10 năm thi công

Theo Khắc Duy - Viên Minh |
09-05-2026 - 14:54 PM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Tuyến Vành đai 2,5 Đầm Hồng - Quốc lộ 1A cơ bản hoàn thiện. (Video: Viên Minh)
Sau hơn 10 năm thi công với nhiều lần đình trệ, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đang dần hoàn thiện, hình thành diện mạo mới tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Nhiều hạng mục đã hoàn tất, xe có thể lưu thông thuận lợi trên tuyến kết nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 5/2025, đoạn tuyến từ khu vực Đầm Hồng đến ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn dài hơn 300m đã cơ bản hoàn thiện. Mặt đường được thảm nhựa đồng bộ, vạch kẻ đường và hệ thống biển báo giao thông được lắp đặt đầy đủ.
Trước đó, từ ngày 10/2, đoạn từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn đến điểm đấu nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng dài khoảng 1,28km đã được thông xe kỹ thuật để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Trên toàn tuyến, các hạng mục như vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng cũng đã được hoàn thiện đồng bộ.
Tại khu vực cuối tuyến, phần kết nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đã thông suốt, tạo nên diện mạo mới cho tuyến giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Tại phía đầu tuyến khu vực Đầm Hồng, tuyến đường chưa thể kết nối đồng bộ do phải chờ dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng triển khai trong thời gian tới. Vì thế, đoạn đường này hiện ở tình trạng cụt đầu tuyến.
Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến cho biết việc dự án được tái khởi động và dần hoàn thiện đã tạo ra thay đổi rõ rệt trong việc đi lại hằng ngày, đặc biệt tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.
Thường xuyên di chuyển qua khu vực Giải Phóng - Kim Đồng để đi làm, chị Ngọc Hà (ở phường Hoàng Mai) cho biết, hiện một số đoạn đã cho xe lưu thông nên việc đi lại thuận tiện hơn trước, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. "Tuy nhiên, đầu tuyến phía Đầm Hồng vẫn chưa kết nối đồng bộ nên người dân rất mong các hạng mục còn lại sớm hoàn thành để tuyến đường phát huy hiệu quả tốt hơn”, chị Hà chia sẻ.
Đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội cho biết đến cuối tháng 4/2026, những vướng mắc cuối cùng về giải phóng mặt bằng liên quan tới 2 hộ dân thuộc phường Phương Liệt với diện tích khoảng 60m² đã được tháo gỡ.
Các đơn vị liên quan đang tiến hành thu dọn tài sản, di chuyển đồ đạc để phục vụ việc phá dỡ công trình. Sau khi tiếp nhận phần mặt bằng cuối cùng, nhà thầu sẽ triển khai thi công hoàn thiện hạng mục vỉa hè tại khu vực nút giao phố Trần Nguyên Đán.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được khởi công từ năm 2014 với chiều dài khoảng 1,6km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan đến hợp đồng BT, dự án nhiều lần chậm tiến độ. Đến năm 2020, khi mới đạt khoảng 40% khối lượng, công trình phải tạm dừng thi công. Sau khoảng 5 năm đình trệ, đến cuối tháng 5/2025, dự án được tái khởi công.
Khi toàn tuyến hoàn thành và kết nối đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Nam Hà Nội, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị tại Hoàng Mai, Thanh Xuân và khu vực lân cận.
