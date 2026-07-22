Diễn viên Thu Quỳnh thông báo tin buồn

Diễn viên Thu Quỳnh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa khi chia sẻ tin buồn trên trang cá nhân về sự ra đi của một người em. Trong bài đăng, nữ diễn viên viết đầy xúc động: "Chào em nhé, cô gái có nụ cười tươi tắn! 'Cõi tạm' chia tay em, sang phía bên kia ấy nhớ vẫn giữ nụ cười thật tươi nha. Nơi ấy sẽ nhẹ nhàng với em hơn, không còn đau và không còn vất vả nữa... Yêu thương em thật nhiều. Út, Ụt mãi nhớ em. Bé Út của chị".

Kèm theo dòng chia sẻ là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người em quá cố nở nụ cười rạng rỡ khi đi chơi, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Sau bài đăng, đông đảo sao Việt là diễn viên Việt Hương, Minh Cúc, Hồ Phong... và khán giả đã để lại lời chia buồn, động viên Thu Quỳnh cũng như gửi lời tiễn biệt tới người đã khuất.

Diễn viên Thu Quỳnh buồn bã tiễn biệt người em thân thiết. Ảnh: FBNV

Đông đảo sao Việt là diễn viên Việt Hương, Minh Cúc, Hồ Phong... và khán giả đã để lại lời chia buồn, động viên Thu Quỳnh. Ảnh: FBNV

Thu Quỳnh sinh năm 1988, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh Búp Bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến... Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Thu Quỳnh còn nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống đời tư và những chia sẻ chân thành trên mạng xã hội. Hiện cô đảm nhận vai Liên trong bộ phim Cha tôi, người ở lại phát sóng trên VTV3.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Ảnh: FBNV

Thu Quỳnh từng trải qua một cuộc hôn nhân với Chí Nhân, cả hai có 1 bé trai là con chung. Sau khi sinh con gái thứ hai vào tháng 5/2024, Thu Quỳnh có cuộc sống kín tiếng hơn. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi công khai mang thai nhưng không tiết lộ danh tính bố em bé, xác nhận làm mẹ đơn thân. Cô cũng nhiều lần khẳng định việc không đăng ký kết hôn là lựa chọn cá nhân, không đồng nghĩa với việc làm mẹ trong cô độc.

Thu Quỳnh cho biết quyết định không tái hôn nhận được sự tôn trọng từ gia đình. Bố mẹ chỉ khuyên cô cân nhắc kỹ lưỡng, còn quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về bản thân nữ diễn viên. Theo Thu Quỳnh, ở tuổi hiện tại, cô ưu tiên sự bình yên, độc lập và muốn chủ động trong mọi quyết định liên quan đến cuộc sống cũng như các con.

"Ở độ tuổi gần 40, bố mẹ là người đồng hành và đưa ra ý kiến chứ không áp đặt tôi. Với một người phụ nữ đã một lần đò, có con riêng, việc bước chân vào mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ với người đàn ông thứ hai, tôi sẽ phải cân nhắc rất nhiều thứ. Tôi còn có con trai, công việc, rất nhiều trăn trở. Bên cạnh đó, tôi còn là người khá chủ động, ưa tự do, độc lập trong suy nghĩ, độc lập trong việc quyết định về công việc hay con cái", nữ diễn viên từng chia sẻ.