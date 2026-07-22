Bố chồng một Tiktoker nổi tiếng miền Tây trúng độc đắc 20 tỷ đồng

Thông tin trên báo Dân trí chiều 22/7, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng may mắn trúng 10 tờ vé số độc đắc.

10 tờ vé số mang lại may mắn cho vị khách mang dãy số 379882 của đài Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 21/7. Anh Duy tiết lộ, người đàn ông may mắn là chủ một lò trứng vịt và là cha chồng của một nữ Tiktoker nổi tiếng miền Tây.

Với 10 tờ trúng độc đắc, người đàn ông nhận số tiền 20 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Người này nhận 11 tỷ đồng tiền mặt, còn lại nhận bằng hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số chia sẻ hình ảnh 10 tờ vé số trúng giải độc đắc của đài Bạc Liêu. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, chia sẻ trên báo Thanh Niên , chủ đại lý vé số Hải Trinh (ở TP Đồng Nai) cũng cho biết đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng giải độc đắc cùng 49 tờ trúng giải an ủi cho khách.

10 tờ trúng độc đắc có dãy số 955319 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14/7, mỗi tờ trúng 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế). 49 tờ còn lại với các dãy số 055319, 155319, 455319, 555319, 655319, 755319 cũng thuộc đài Vũng Tàu trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đại lý vé số Hải Trinh, chủ nhân của giải thưởng là những người sống cùng một xóm. Họ mua vé số của những người bán dạo, mỗi người trúng từ 2-5 tờ. Những người trúng độc đắc đã gửi lại tiền nhờ đại lý mua cho người bán dạo mỗi người 10kg gạo và 1 thùng mì tôm.