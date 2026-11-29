Tại Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 25/11/2026, UBND TP Bắc Ninh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa đã được UBND tỉnh Bắc Giang cũ phê duyệt chấp thuận đầu tư lần đầu tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 và được điều chỉnh lần thứ nhất tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/5/2025.

Thứ nhất, địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh thành xã Xuân Cẩm, thành phố Bắc Ninh.

Thứ hai, UBND TP Bắc Ninh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, đến hết tháng 4/2027, dự án phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất. Đến hết tháng 10/2027, dự án hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng, khai thác kinh doanh.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 và Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/5/2025.

Nguồn: UBND TP Bắc Ninh

Dự án Khu dân cư mới xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa do liên danh Công ty Cổ phần GL Group (GL Group) và Công ty TNHH Đầu tư BGC Thành Công (BGC Thành Công) làm nhà đầu tư.

Sau đó, liên danh này thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án là Công ty TNHH Greenland Phố Hoa (Greenland Phố Hoa) vào tháng 3/2022, đặt trụ sở tại thôn Tam Hợp, xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh.

Khi mới thành lập, Greenland Phố Hoa có vốn điều lệ 43 tỷ đồng, trong đó, GL Group và BGC Thành Công mỗi bên góp 50%.

Cập nhật đến tháng 4/2026, Greenland Phố Hoa tăng vốn từ 43 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, GL Group và BGC Thành Công vẫn duy trì tỷ lệ góp vốn mỗi bên 50%. Ông Trịnh Quang Ba và ông Đỗ Trọng Nghĩa là người được ủy quyền phần vốn góp nói trên.

Hiện, Greenland Phố Hoa có 2 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Lê Thị Kim Oanh và Chủ tịch HĐTV Đỗ Trọng Nghĩa.

Nguồn tin của PV cho hay, hồi tháng 5/2026, Greenland Phố Hoa đã mang toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư mới xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hà Nội. Sau đó không lâu, từ 18-19/6/2026, Greenland Phố Hoa đã phát hành 3.540 trái phiếu mã GPH12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; qua đó 354 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 18/6/2029, lãi suất 11%/năm. Trong khi đó, GL Group mang toàn bộ phần vốn góp tại Greenland Phố Hoa để làm tài sản bảo đảm tại OCB chi nhánh Thăng Long vào tháng 5/2026. Cùng thời điểm, BGC Thành Công cũng đem toàn bộ phần vốn góp tại Greenland Phố Hoa để làm tài sản bảo đảm tại OCB chi nhánh Thăng Long.

Về liên danh nhà đầu tư dự án, GL Group được thành lập vào tháng 2/2015, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Xây lắp dịch vụ và thương mại Gia Lâm.

Đến tháng 11/2018, công ty đổi tên thành GL Group như hiện tại, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Bà Lê Thị Kim Oanh 35%; Nguyễn Văn Hiếu 30% và ông Trịnh Quang Ba 35%. Thời điểm này, ông Trịnh Quang Ba là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2024, vị trí đại diện theo pháp luật của GL Group do bà Lê Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc, đảm nhiệm.

Được biết, GL Group còn tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Holdings (Greenland Holdings) - doanh nghiệp thực hiện dự án Khu phía Bắc thuộc Khu đô thị số 19, phân khu số 2, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc TP Bắc Ninh). Greenland Holdings được thành lập tháng 4/2025, có vốn điều lệ 136 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã: HPX) góp 20%; GL Group góp 40% và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Quang Anh góp 40%. Người đại diện pháp luật là ông Trịnh Quang Ba - Chủ tịch HĐQT.

Thành viên còn lại trong liên danh là BGC Thành Công được thành lập vào tháng 3/2021 dưới hình thức công ty cổ phần, trụ sở tại Hà Nội, đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư.

Vốn điều lệ khi mới thành lập là 200 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn gồm: Nguyễn Lê Tuấn góp 25%, Vũ Anh Tuấn góp 50% và Nguyễn Thị Hà My góp 25%.

Tháng 7/2021, doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH. Đến tháng 6/2022, vốn điều lệ không đổi nhưng cơ cấu cổ đông chỉ còn 2 thành viên là ông Hà Quang Bình và bà Nguyễn Thị Hà My mỗi người góp 50%.

Tới tháng 3/2024, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông tiếp tục thay đổi thành ông Nguyễn Nam Tiến và ông Đỗ Trọng Nghĩa mỗi người nắm 50%. Trong đó, ông Nguyễn Nam Tiến (SN 1973) làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Được biết, ông Nguyễn Nam Tiến còn là người đại diện của một số doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Môi trường Singapore, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trường Hải, Văn phòng đại diện - Công ty Universal Media