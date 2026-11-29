Tỉnh sát vách Hà Nội được Vingroup, Kinh Bắc, Ecopark... đổ về đầu tư, đang điều chỉnh quy hoạch đô thị gần 7.939ha, đặt mục tiêu lên đô thị loại II trước năm 2030
Mục tiêu cốt lõi của đồ án là xây dựng toàn bộ địa giới hành chính đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2030.
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Mới đây, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Theo đồ án, phạm vi lập quy hoạch đô thị Mỹ Hào bao gồm địa giới hành chính của 3 đơn vị: phường Mỹ Hào, phường Đường Hào và phường Thượng Hồng, với tổng diện tích đất lập quy hoạch khoảng 7.939 ha, quy mô dân số hiện trạng năm 2025 đạt gần 133.900 người.
Với vị trí cửa ngõ, đầu mối giao thông trọng điểm phía Bắc của tỉnh Hưng Yên, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng, đô thị Mỹ Hào có lợi thế kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 5A, Quốc lộ 38, Quốc lộ 39, đường Vành đai đi sân bay Gia Bình, tuyến đường sắt cao tốc Hải Phòng - Lào Cai cùng nhiều tuyến đường tỉnh quan trọng khác.
Mục tiêu cốt lõi của đồ án là xây dựng toàn bộ địa giới hành chính đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2030. Theo đó, định hướng phát triển Mỹ Hào trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics trọng điểm phía Bắc của tỉnh; đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào các khu công nghiệp sạch, hiện đại; phát triển đồng bộ không gian và hệ thống hạ tầng đô thị, phân định rõ các khu vực chức năng, gồm: khu trung tâm thương mại, dịch vụ; khu đô thị sinh thái thông minh; các khu, cụm công nghiệp tập trung.
Cùng với đó, tiếp tục chú trọng chương trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Lãnh đạo UBND phường Mỹ Hào nhấn mạnh: Việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mỹ Hào đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thu hút đầu tư, quản lý xây dựng và kiến tạo diện mạo đô thị Mỹ Hào văn minh, hiện đại, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2030.
Với vị trí là cửa ngõ, đầu mối giao thông trọng điểm phía Bắc của tỉnh, quy hoạch lần này không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics mà còn đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thông minh, nâng cao chất lượng an sinh xã hội và đời sống nhân dân.
Thời gian qua, các tập đoàn lớn đầu tư vào Hưng Yêncũng đang góp phần làm thay đổi diện mạo tỉnh. Theo đó, Vingroup đã phát triển 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3 với tổng diện tích khoảng 750ha tại khu vực Văn Giang, trong khi Ecopark tạo dấu ấn với khu đô thị sinh thái rộng gần 500ha.
Ở Khoái Châu, liên danh Trump Organization và Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc triển khai dự án Trump International Hưng Yên, quy mô khoảng 990ha, tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.
Tại khu vực Phố Nối, T&T Group cũng có dự án khu đô thị mang tên T&T Phố Nối. Bên cạnh bất động sản, Hưng Yên còn thu hút các nhà đầu tư công nghiệp như Hòa Phát với dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt giai đoạn 1, quy mô 235ha, tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng.
Sự hiện diện của những doanh nghiệp này cho thấy sức hút đầu tư ngày càng lớn của Hưng Yên, đồng thời đặt ra yêu cầu quy hoạch không gian đô thị, hạ tầng giao thông và các khu chức năng đồng bộ hơn.
Việt Nam hàng ngày