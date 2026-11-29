Thúc đẩy thành lập khu kinh tế ven biển rộng 26.700ha

Ngày 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển Gò Công và Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất giữ quy mô Khu kinh tế ven biển Gò Công khoảng 26.700ha theo phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đơn vị tư vấn được giao khẩn trương xây dựng đề án thành lập khu kinh tế để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo định hướng, Khu kinh tế ven biển Gò Công có phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ xã Gia Thuận, xã Tân Điền và một phần các xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Khu kinh tế này có quy mô 26.700 ha bao gồm 15.600 ha phần đất liền và 11.100 ha phần lấn biển.

Khu kinh tế được định hướng phát triển theo mô hình tổng hợp, đa ngành, với các lĩnh vực trọng tâm gồm đô thị, công nghiệp, du lịch, cảng biển, trung tâm logistics, năng lượng sạch và kinh tế thủy sản bền vững. Tỉnh cũng đặt yêu cầu phát triển gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan ven biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Ảnh: UBND tỉnh Đồng Tháp

Theo định hướng được công bố trước đó, các ngành ưu tiên thu hút đầu tư tại khu vực này gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Các hoạt động dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và khu phi thuế quan cũng được tính đến trong cấu trúc phát triển.

Đô thị thông minh Tân Điền có gần 1.000ha dự kiến lấn biển

Một cấu phần đáng chú ý trong định hướng phát triển không gian ven biển Gò Công là Khu đô thị thông minh Tân Điền, quy mô nghiên cứu khoảng 2.680ha. Trong đó, diện tích dự kiến lấn biển khoảng 997ha.

Khu vực này được định hướng phát triển đô thị gắn với không gian biển, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và các hoạt động kinh tế ven biển. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là nội dung trong phương án định hướng quy hoạch, chưa phải dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư hay triển khai xây dựng.

Bên cạnh đô thị, cảng biển được xác định là một trong những hạ tầng quan trọng để hình thành cực tăng trưởng mới tại phía Đông Đồng Tháp.

Cảng tổng hợp Gò Công được quy hoạch tại khu vực xã Gia Thuận và xã Tân Điền, cách luồng hàng hải Soài Rạp khoảng 2,5km. Tại cuộc họp ngày 11/11 về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của cảng, đơn vị tư vấn đã đưa ra 4 phương án tổ chức không gian.

Đáng chú ý, phương án lớn nhất đề xuất mở rộng quy mô cảng từ khoảng 704ha lên 1.181ha, gồm khoảng 962ha đất cảng và hơn 219ha vùng nước. Tổng chiều dài tuyến bến dự kiến đạt khoảng 4km, hệ thống kè chắn sóng dài 8,4km.

Lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu điều chỉnh, mở rộng không gian cảng, đồng thời yêu cầu tính toán quỹ đất dành cho công nghiệp. Một phương án được đưa ra là bố trí khoảng 300ha để hình thành khu công nghiệp gắn với cảng biển, hướng tới lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai đồng bộ.

Ngoài ra, khu vực Gia Thuận còn được định hướng phát triển Trung tâm Logistics Gia Thuận quy mô khoảng 10-12ha, bố trí gần hệ thống bến cảng trên sông Soài Rạp.

Việc thúc đẩy Khu kinh tế ven biển Gò Công nằm trong định hướng khai thác tiềm năng kinh tế biển của Đồng Tháp. Với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đang tính toán kết nối các khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics và đô thị ven biển thành một hệ thống liên hoàn.