Điều đắt giá nhất trong nhà riêng của NSND Tự Long - Phó Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội cận Tết

Những ngày cuối năm, nhà nhà người người đều tất bật trang hoàng cửa nhà để đón Tết. Tại gia đình NSND Tự Long, không khí năm mới cũng đã tràn ngập khắp nơi với đủ loại hoa tươi rực rỡ, biến tổ ấm như một vườn xuân nhỏ xinh.

Hiện tại, gia đình 5 thành viên của NSND đang sống trong một căn chung cư ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam nghệ sĩ đều đặn cập nhật tình hình đón Tết và nhận về nhiều sự chú ý.

Theo hình ảnh được chính chủ chia sẻ, căn hộ ngập tràn các loại hoa và cây cối được ưa chuộng trong dịp năm mới như đào, các loại hoa lan, quất,... Nhìn góc nào trong nhà Tự Long cũng thấy sắc xuân rực rỡ.

Nhà NSND Tự Long đã ngập tràn không khí Tết

Nơi được vợ chồng nam nghệ sĩ chăm chút nhất trong nhà là không gian thờ tự. Khu vực này được tách biệt với phần còn lại trong nhà bằng vách ngăn với chữ Phúc rất lớn. Trên bàn thờ ngoài đào và quất của ngày Tết, nhà Tự Long cũng bày biện đồ lễ đủ đầy trong ngày cúng ông Công ông Táo.

Không gian thờ tự được vợ chồng nam nghệ sĩ chăm chút

Phía dưới những bài đăng của vợ chồng NSND Tự Long, bạn bè, người thân, dân mạng gửi nhiều lời khen và chúc mừng năm mới. Nhiều người cũng đặc biệt ấn tượng với gian thờ ấm cúng nhà nam nghệ sĩ.

“Anh tài Tự Long chỉn chu quá”, “Đẹp quá! Tết to quá anh ơi”, “Góc nào cũng có hoa thật tuyệt vời”, “Đẹp nhất là ban thờ Bồ Tát trong nhà và ban thờ gia tiên ấm cúng”, “Rực rỡ nhiều màu sắc. Đỉnh nóc kịch trần!”, “Chỗ nào cũng rực rỡ, nhà cửa quá đẹp và ấm cúng rồi”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Những bình hoa tươi trong nhà mang không khí mùa xuân

NSND Tự Long có tên thật Vũ Tự Long, sinh năm 1973, xuất thân là nghệ sĩ chèo và được công chúng biết đến rộng rãi nhờ những vai hài trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là Táo Quân. Dù không đảm nhận một vai Táo cố định nào nhưng anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Tự Long được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và được thăng quân hàm Đại tá ngày 30/7/2020. Hiện, anh giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Từ năm 2024 đến nay, NSND tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Dù lịch trình và công việc bận rộn nhưng NSND Tự Long dành thời gian cho con đường học thuật. Cuối tháng 11/2025, nam nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu - trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội đạt học vị Tiến sĩ.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, NSND Tự Long còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm 5 thành viên hạnh phúc. Bà xã anh - Minh Nguyệt, một giảng viên khoa sân khấu điện ảnh của ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội kém anh 12 tuổi - chính là người vợ đảm đang, quán xuyến mọi việc nhà để chồng yên tâm làm việc, phát triển sự nghiệp.

Vợ chồng NSND Tự Long

(Ảnh: FBNV)