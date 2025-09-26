Điều golfer chuyên nghiệp không bật mí: 5 bài tập đơn giản giúp bạn vừa swing hoàn hảo, vừa có cơ bụng 6 múi

Nghiên cứu điện cơ đồ (EMG) do PGA Tour và Bệnh viện Centinela thực hiện trên các golfer chuyên nghiệp cho thấy cơ liên sườn – nhóm cơ nằm hai bên thân mình – hoạt động mạnh nhất trong cú swing. Những cơ này hỗ trợ tạo gia tốc và sức mạnh cho động tác xoay, yếu tố then chốt trong một cú đánh golf hoàn hảo.

Trong khi nhiều người tập gym chú trọng vào cơ "sáu múi", golfer cần đặc biệt quan tâm đến vùng eo và cơ liên sườn. Để giúp bạn, chúng tôi đã nhờ bốn huấn luyện viên thể hình được chứng nhận bởi Golf Digest gợi ý các bài tập cơ bụng độc đáo, vượt xa những động tác nhàm chán như plank hay gập bụng truyền thống. Những bài tập này không chỉ tăng cường sức mạnh cơ bụng mà còn cải thiện khả năng xoay và thăng bằng trong cú swing.

1. Gập bụng thẳng

Lợi ích: Tăng cường cơ bụng, cơ duỗi lưng, cải thiện thăng bằng và khả năng vận động của hông, vai.

Cách thực hiện: Đứng thẳng, chống một chân bằng gậy golf để giữ thăng bằng. Nâng chân còn lại, đưa đầu gối lên cao về phía ngực, cảm nhận cơ bụng căng ra, đặc biệt ở phía chân nâng. Lặp lại 10-12 lần mỗi bên.

2. Gập bụng nghiêng

Lợi ích: Tăng cường cơ liên sườn, cải thiện thăng bằng và sức mạnh chân, hỗ trợ động tác xoay trong cú swing.

Cách thực hiện: Đứng trên một chân, dùng gậy golf chống cùng bên để hỗ trợ. Nâng chân còn lại sao cho đầu gối chạm khuỷu tay cùng bên. Thực hiện 10-12 lần mỗi bên.

3. Tư thế chèo thuyền

Lợi ích: Tăng cường cơ bụng và cơ gấp hông, cải thiện độ linh hoạt và sức bền.

Cách thực hiện: Ngồi trên bề mặt mềm, nâng chân lên, đưa đầu gối về phía ngực. Giữ tư thế này 20-30 giây cho đến khi cảm nhận cơ bụng nóng lên. Để tăng độ khó, duỗi thẳng tay thay vì giữ chân hoặc thử các biến thể như nâng luân phiên từng chân.

4. Động tác dead bug

Lợi ích: An toàn cho cột sống, tăng cường sức mạnh cơ lõi, cải thiện khả năng kiểm soát và ổn định khi xoay gậy.

Cách thực hiện: Nằm ngửa trên thảm, giơ một tay lên cao và duỗi tay còn lại ra sau đầu. Luân phiên đưa một chân về phía ngực trong khi tay đối diện lơ lửng gần sàn. Đặt một chiếc khăn cuộn dưới lưng dưới để giữ cơ lõi luôn căng. Thực hiện 10-12 lần, đổi bên tay và chân.

5. Plank kết hợp kéo tạ

Lợi ích: Tăng cường cơ xoay thân và ngực, cải thiện độ ổn định và sức mạnh cho cú swing golf.

Cách thực hiện: Ở tư thế plank (chống đẩy), cầm tạ đơn hoặc vật nặng ở một tay. Kéo tay cầm tạ xuống dưới ngực, hướng về phía cánh tay đối diện, giữ vài giây rồi trở về vị trí ban đầu. Thực hiện 8-10 lần mỗi bên.

Bạn nên kết hợp các bài tập này vào lịch tập 2-3 lần/tuần để cải thiện sức mạnh cơ bụng, tăng độ ổn định và tối ưu hóa cú swing golf của bạn. Hãy tập trung vào kỹ thuật đúng để đạt hiệu quả tốt nhất!

Theo Golf Digest