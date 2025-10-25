Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều khó hiểu trong vụ việc của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Với mục đích muốn không bị cơ quan chức năng xử lý, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỷ đồng cho người bạn xã hội để "chạy chọt".

Những ngày vừa qua, Ngân 98 và Lương Bằng Quang là 2 cái tên được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội. Vào ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Khoảng 10 ngày sau, Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ. 

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa số tiền 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân không đạt tiêu chuẩn công bố hoặc là hàng giả. Thời điểm xảy ra vụ việc này là từ tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98. 

Điểm khiến khán giả thắc mắc khó hiểu chính là dù biết bản thân có hành vi vi phạm từ năm 2024, Ngân 98 lại không ở ẩn mà ngang nhiên lên mạng xã hội phân bua đấu tố qua lại với Ngân Collagen. Thậm chí thời điểm đó, cô còn livestream công khai tạo rùm beng, tới tận nhà của Ngân Collagen ở Cần Thơ được cho là để diễn bài nạn nhân, xây dựng câu chuyện bản thân bị chơi xấu. Một số cư dân mạng cho rằng cô cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng những ồn ào truyền thông. 

Từ tháng 7/2024, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98

Với mục đích hy vọng không bị cơ quan chức năng xử lý, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỷ đồng cho người bạn xã hội nhằm chạy án

Dù biết đã vi phạm pháp luật, Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn lên mạng diễn vai nạn nhân, tạo rùm beng để xây dựng vỏ bọc bị người khác chơi xấu

Từ tháng 5/2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Các sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng. Trong các video quảng cáo, Ngân 98 khẳng định hiệu quả "thách thức mọi cơ địa", không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Thời điểm đó, Ngân 98 liên tục đăng tải clip và bài viết trên Facebook, TikTok cá nhân khẳng định các sản phẩm giảm cân mình đại diện có đủ hồ sơ pháp lý, được kiểm nghiệm rõ ràng. Đồng thời Ngân 98 cho biết đã làm việc với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. 

Tại buổi làm việc, Ngân 98 cho biết đã cung cấp đầy đủ và chi tiết các hồ sơ pháp lý về sản phẩm, bao gồm hồ sơ công bố, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ), giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Ngày 13/10, Công an TP.HCM xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường được biết đến với biệt danh Ngân 98, DJ Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" vì bán "viên rau củ Collagen" dù không được cấp phép lưu hành.

Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98.

Tương tự Ngân 98, trước khi bị bắt, Lương Bằng Quang cũng liên tục gây ồn ào khi chia sẻ hình ảnh của bạn gái Ngân 98 trên mạng xã hội dù cô đang vướng vòng lao lý. Nam nhạc sĩ còn bày tỏ sự thương nhớ, khẳng định luôn tin tưởng và chờ đợi cô trở về. Nhiều người đặt nghi vấn cho rằng Lương Bằng Quang chỉ làm màu, cố tình để thu hút sự chú ý. Không ít ý kiến thắc mắc tại sao cặp đôi này không biết hối cải mà liên tục tạo bàn tán, đặt bản thân vào trung tâm tranh cãi khi biết đang bị điều tra? Phải chăng Lương Bằng Quang và Ngân 98 quá coi thường pháp luật và ung dung cho rằng mình sẽ "chạy án" thành công? Điều này khiến netizen vô cùng bức xúc.

Lương Bằng Quang giữ bao nhiêu tài sản của Ngân 98?

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

