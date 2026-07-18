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Điều người hay uống cà phê cần biết lúc này

| | Sống

Nếu bạn thường xuyên uống cà phê, có một số lưu ý dành cho bạn trong mùa hè nắng nóng.

Cà phê có khiến cơ thể mất nước nhanh hơn không?

Mayo Clinic cho biết caffeine có tác dụng lợi tiểu, tức là làm tăng lượng nước tiểu. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh: “Phần lớn các nghiên cứu cho thấy lượng chất lỏng trong đồ uống chứa caffeine có thể bù lại tác dụng lợi tiểu của mức caffeine thông thường.”

Nói cách khác, với đa số người khỏe mạnh, một vài cốc cà phê mỗi ngày không đồng nghĩa với việc cơ thể bị mất nước đáng kể.

Mùa hè khiến nhu cầu nước tăng lên

Điều cần lưu ý là thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước qua mồ hôi nhiều hơn.

Bài viết của Very Well Health cho biết: “Uống cà phê trong thời tiết nóng vốn dĩ không nguy hiểm. Nguy cơ mất nước chỉ xuất hiện nếu bạn uống quá nhiều cà phê mà không bù lại lượng dịch đã mất.”

Ảnh minh họa

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa mùa hè và những thời điểm thời tiết mát mẻ.

Bài viết dẫn lời một chuyên gia cho biết: “Việc tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải không phải là vấn đề đáng lo về mất nước, kể cả trong thời tiết nóng, nếu nó là một phần của thói quen uống đủ chất lỏng trong suốt cả ngày.”

Bao nhiêu là vừa phải?

Harvard T.H. Chan School of Public Health cho biết liều caffeine thấp đến trung bình khoảng 50–300 mg có thể giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung, trong khi liều cao hơn có thể gây lo âu, bồn chồn hoặc tim đập nhanh ở một số người.

Nhiều khuyến nghị hiện nay xem 400 mg caffeine/ngày là giới hạn trên tương đối an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh. Một cốc cà phê pha thông thường thường chứa khoảng 90–100 mg caffeine.

Lời khuyên cho người uống cà phê mùa hè

- Không uống cà phê thay hoàn toàn nước lọc.

- Bổ sung nước đều đặn trong ngày, đặc biệt khi ra mồ hôi nhiều.

- Hạn chế uống quá nhiều cà phê trong thời gian ngắn.

- Chú ý các dấu hiệu mất nước như khô miệng, khát nhiều, nước tiểu sẫm màu hoặc chóng mặt.

- Người làm việc ngoài trời hoặc vận động mạnh nên ưu tiên bù nước trước khi uống thêm cà phê.

Điều quan trọng nhất trong mùa hè

Các nguồn từ Mayo Clinic, Harvard T.H. Chan School of Public Health và Verywell Health đều cho thấy cà phê không phải “thủ phạm” gây mất nước như nhiều người vẫn nghĩ. Vấn đề nằm ở việc thời tiết nóng làm cơ thể mất nhiều dịch hơn, trong khi một số người lại quên uống đủ nước khi sử dụng cà phê.

Nếu bạn là người uống cà phê mỗi ngày, điều cần nhớ lúc này là uống điều độ và bù nước đầy đủ để cơ thể thích nghi tốt hơn với mùa hè.

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Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
uống cà phê

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