Điều Hà Tăng không thể quên

Trong dòng chảy hối hả của showbiz Việt, hiếm có ai để lại dấu ấn sâu đậm như Tăng Thanh Hà – biểu tượng "Ngọc Nữ" một thời của màn ảnh. Sinh ngày 24/10/1986 tại vùng đất Gò Công, Tiền Giang, trong một gia đình gốc Hoa đông đúc với năm anh chị em, cô gái trẻ Tăng Thị Thanh Hà từng bước chân vào làng giải trí với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết như một viên ngọc quý. Hơn hai thập kỷ trôi qua, từ những vai diễn kinh điển đến hành trình làm vợ, làm mẹ, Tăng Thanh Hà nay đã 39 tuổi, không còn là cô gái mộng mơ của "Bỗng dưng muốn khóc" hay "Đẹp từng centimet"... Thay vào đó, cô là một người phụ nữ chín chắn, ôm trọn những vết tích của thời gian bằng lòng biết ơn sâu sắc. Nhân dịp sinh nhật tuổi mới, chia sẻ chân thành về sự trưởng thành của bản thân và dấu ấn của ba lần làm mẹ – đã khơi dậy bao nỗi niềm trong lòng công chúng, khẳng định một Tăng Thanh Hà trưởng thành hơn bao giờ hết.

Ảnh chụp màn hình

Đúng dịp sinh nhật, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân, kèm theo những bức ảnh đời thường giản dị nhưng vô cùng cuốn hút. Đó là khoảnh khắc đời thường: gương mặt cô dưới ánh nắng dịu dàng, đôi mắt sâu hơn, mang theo nét mệt mỏi xen lẫn bình yên. "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi 'mắt sâu' này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi", cô viết. Lời tâm sự ấy không chỉ là nhật ký cá nhân, mà còn là lời khẳng định về sự trưởng thành. Từ một "ngọc nữ màn ảnh" từng bị ràng buộc bởi hình ảnh hoàn hảo, Tăng Thanh Hà nay học cách "làm quen" với những thay đổi trên cơ thể: quầng thâm mắt, những nếp nhăn mờ, hay vòng eo không còn thon gọn như xưa. "Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ", cô chia sẻ, biến những "dấu vết" ấy thành biểu tượng của yêu thương và ký ức.

"Khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm", người đẹp chiêm nghiệm. Đây chính là minh chứng cho sự trưởng thành của Tăng Thanh Hà. Không còn là cô gái 20 tuổi loay hoay với áp lực nhan sắc, cô nay ở "giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặn đường phía trước".

Cô không che giấu tuổi tác, mà ôm lấy nó như "những dấu mốc của một hành trình đã đi qua". Cảm ơn mẹ ruột – người đã "mang con đến với cuộc đời này" – và lời tri ân những người bạn trong cuộc đời, cho thấy một Tăng Thanh Hà gần gũi, khiêm nhường hơn. Thông điệp của cô như một luồng gió mới, khuyến khích phụ nữ yêu bản thân qua lăng kính trải nghiệm.

Sự trưởng thành ấy còn thể hiện qua cách Tăng Thanh Hà cân bằng cuộc sống. Là bà chủ doanh nghiệp, cô tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo. Là người vợ, cô đồng hành cùng Louis Nguyễn trong những dự án lớn, từ chuỗi cửa hàng miễn thuế đến đầu tư công nghệ. Là người mẹ, cô dành thời gian cho ba đứa con: dạy Richard chơi piano, dắt Michelle khám phá văn hóa Việt, và ôm ấp Chloe trong những buổi chiều yên bình. "Minh không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi", cô viết, nhưng rõ ràng, tuổi 39 mang đến cho cô sự tự tin hiếm có. Tăng Thanh Hà nay là người phụ nữ đa tình: yêu gia đình, yêu công việc, và yêu chính những vết sẹo thời gian.

Người phụ nữ với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời, biết ơn, kiên cường và rạng rỡ theo cách riêng đã trở thành báu vật thực thụ. Sinh nhật năm nay, có lẽ không phải là ngày của những món quà xa xỉ, mà là khoảnh khắc cô tự tặng mình sự tự do: tự do yêu bản thân, tự do trưởng thành.

Hành trình của Tăng Thanh Hà bắt đầu từ năm 2004, khi cô tham gia bộ phim truyền hình "Dốc Tình". Với chiều cao 1m70, gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười e ấp, cô nhanh chóng chinh phục khán giả. Biệt danh "Ngọc Nữ" được gắn liền với tên tuổi cô với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong phim Đẹp từng centimet, Bỗng dưng muốn khóc.... Thời kỳ hoàng kim ấy, Tăng Thanh Hà không chỉ là ngôi sao điện ảnh mà còn là biểu tượng nhan sắc, với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và giải thưởng. Cô được ví như "ngọc nữ" của làng phim Việt, đại diện cho vẻ đẹp Á Đông dịu dàng, không phô trương.

Thế nhưng, năm 2012 đánh dấu một bước ngoặt lớn. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Tăng Thanh Hà quyết định kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn – con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Làm mẹ ba con, Tăng Thanh Hà không còn chạy theo ánh hào quang sân khấu. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh: mở quán cà phê, đầu tư bất động sản, và đồng hành cùng chồng trong các dự án của tập đoàn Imexpan. Cuộc sống sang trọng tại TP.HCM và những chuyến du lịch quốc tế cùng gia đình trở thành "thương hiệu" mới của cô trên Instagram, với hơn 3 triệu follower.

Theo FBNV