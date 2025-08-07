Điều thú vị về loài chuột "tuyệt chủng 11 triệu năm" xuất hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Chuột đá Trường Sơn, từng bị cho là tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước, lần đầu được ghi nhận sống trong tự nhiên qua ảnh bẫy tại Phong Nha - Kẻ Bàng.
- 04-08-2025Loài vật ở Việt Nam hiếm bậc nhất hành tinh: Chỉ biết qua 1 mẫu da duy nhất, 90 năm chưa tìm được thêm
- 01-08-2025Loài vật quý hiếm chỉ còn dưới 50 cá thể ở Việt Nam: Cặp răng nanh như kiếm nhưng hiền lành đến khó tin
- 27-07-2025Lần đầu tìm thấy loài vật hiếm chỉ có ở Việt Nam: Kích thước lớn nhất thế giới, nguồn gốc tiến hóa bí ẩn
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận một cá thể chuột đá Trường Sơn (tên khoa học Laonestes aenigmamus) qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn.
Đây là loài gặm nhấm thuộc họ Diatomyidae, từng được cho là đã tuyệt chủng từ kỷ Miocen, cách nay hơn 11 triệu năm. Sau lần tái phát hiện đầu tiên vào năm 2016 tại khu vực núi đá vôi của Phong Nha - Kẻ Bàng, đến nay loài này mới lần đầu tiên được ghi hình sống rõ nét trong môi trường tự nhiên khi đang kiếm ăn.
Chương trình bẫy ảnh hiện đại do Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với các tổ chức bảo tồn quốc tế triển khai từ cuối năm 2024 đã thu được 424 bức ảnh chuột đá Trường Sơn tại 10 trạm đặt máy trong các khu rừng đặc dụng.
Chuột đá Trường Sơn (Laonestes aenigmamus) thuộc họ Diatomyidae – một nhánh gặm nhấm cổ đại từng được cho là tuyệt chủng từ kỷ Miocen, cách đây hơn 11 triệu năm.
Đây là loài đặc hữu, chỉ phân bố giới hạn ở một số khu vực thuộc dãy Trường Sơn, trải dài qua miền Trung Việt Nam và Lào. Trước năm 2016, loài này chỉ được biết đến qua mẫu hóa thạch và tiêu bản.
Người Lao động