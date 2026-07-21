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Điều tra 1.600 giao dịch tổng giá trị 11 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, 5 đối tượng bị bắt tạm giam

| | Kinh tế số

Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng mùa World Cup 2026, khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng sau khi làm rõ hơn 1.600 lượt giao dịch với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đ.V.Q làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Theo đó, tháng 5/2026, đối tượng Đ.V.Q (sinh năm 1993, trú tại xã Kim Thành, Hải Phòng) đã móc nối với P.V.L (sinh năm 1993, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng) để lấy một tài khoản đại lý (Agent) để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trong mùa Woldcup 2026.

Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q đã tự mình hoặc giao cho N.V.C (sinh năm 1991, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) quản lý, tiếp tục cắt chia thành nhiều tài khoản thành viên nhỏ (Member) cấp cho các con bạc để tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C (sinh năm 1981) và N.Đ.V (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Kim Thành; D.V.Đ (sinh năm 1991, trú tại Tiên Lãng). Riêng đối tượng cầm đầu Đ.V.Q cũng tự lập nhiều tài khoản riêng để trực tiếp tham gia cá độ. Các đối tượng tính toán tiền cá độ dựa trên số điểm cược quy đổi thông qua mạng xã hội Telegram sau đó thực hiện việc giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2026 đến ngày 19/6/2026, các tài khoản trong đường dây này đã thực hiện trên 1.600 lượt cá cược lượt cá cược với quy mô 233.510 điểm tương ứng với số tiền giao dịch trên 11 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng trong vụ án về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
giao dịch

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