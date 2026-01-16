Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đình Bắc gây bão ngay trước thềm trận tứ kết U23 châu Á với U23 UAE

Đình Bắc nhận được sự ủng hộ đặc biệt.

Không chỉ giúp U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc còn đang tạo nên một cơn sốt thực sự trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) trong cuộc bầu chọn bàn thắng ấn tượng nhất.

Ngay trước thềm vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tối ngày 16/1, AFC đã công bố danh sách 8 pha lập công ấn tượng nhất vòng bảng để người hâm mộ bình chọn. Tính đến chiều ngày 16/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đang tạo ra một khoảng cách "không tưởng" so với các đối thủ còn lại.

Cụ thể, siêu phẩm vào lưới U23 Ả Rập Xê Út của chân sút sinh năm 2004 đang chiếm tới 88,28% tổng lượng phiếu bầu. Đây là con số áp đảo hoàn toàn, phản ánh sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ không chỉ tại Việt Nam dành cho tài năng trẻ này.

Đình Bắc được bình chọn áp đảo (Ảnh: AFC)

"Góc sút không tưởng" chinh phục AFC

Bàn thắng định đoạt số phận trận đấu với U23 Ae Rập Xê Út được AFC đánh giá rất cao về cả nỗ lực cá nhân lẫn kỹ năng dứt điểm. Xuất phát từ tình huống tự mình tranh chấp bóng ngay bên phần sân đối phương, Đình Bắc đã thực hiện pha bứt tốc xé toang hàng phòng ngự đối thủ.

"Vào sân trong hiệp hai, Đình Bắc đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Bằng tốc độ nhanh nhẹn của mình, anh đột phá vào vòng cấm trước khi tung cú sút cực mạnh vào khoảng trống giữa thủ môn Hamed Yousef và cột dọc", AFC bình luận.

Với pha lập công này, Đình Bắc đã có cho mình 2 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Anh chính thức điền tên mình vào danh sách những chân sút hiệu quả nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường U23 Châu lục.

Hiện tại, Đình Bắc là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá nước nhà ghi được ít nhất 2 bàn thắng tại một vòng chung kết U23 Châu Á, đứng ngang hàng với những đàn anh và đồng đội tên tuổi là Nguyễn Quang Hải (2018) và Bùi Vĩ Hào (2024).

Hậu Quả bóng Vàng Việt Nam, Đình Bắc lại cạnh tranh danh hiệu với Hoàng Đức

Theo Hải Đăng

Đời sống và Pháp luật

