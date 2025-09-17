Đỉnh nóc kịch trần là đây: Bom tấn Hàn cực hay quy tụ toàn sao hạng S, nhìn thôi đã thấy tiền bay phấp phới

Trong làng phim Hàn, việc có một hai ngôi sao hạng S góp mặt đã đủ để biến một dự án trở thành tâm điểm. Thế nhưng, hiếm khi nào khán giả lại chứng kiến cảnh cả một bầu trời minh tinh cùng hội tụ trong một bộ phim, từ Jun Ji-hyun, Gang Dong-won đến John Cho và loạt tên tuổi kỳ cựu khác.

Chỉ riêng dàn cast cũng đủ khiến người xem đặt câu hỏi: Bao nhiêu tiền mới mời nổi từng ấy ngôi sao, và bộ phim này rốt cuộc có gì đặc biệt mà gom họ lại được?

Dàn sao hạng S cùng hội ngộ trong 1 bộ phim

Sự xuất hiện của nhân vật do John Cho thủ vai càng đẩy câu chuyện ra khỏi khuôn khổ Hàn Quốc, mở rộng sang bối cảnh toàn cầu với những toan tính quyền lực chằng chịt.

Phim vừa mang nhịp điệu căng thẳng của dòng điệp chiến, vừa có chất tình cảm lãng mạn đan xen, tạo nên một thế giới đa chiều – nơi các nhân vật phải giằng co giữa lòng trung thành, sự thật và tình yêu. Chính sự kết hợp thể loại này khiến Tempest không chỉ là một tác phẩm hành động – chính trị, mà còn có chiều sâu cảm xúc, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với những lựa chọn khó khăn của từng nhân vật.

Ngôi sao nào cũng đắt đỏ và hiếm khi nhận phim truyền hình

Tempest đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của Jun Ji-hyun – nữ diễn viên vốn được mệnh danh là “nữ hoàng phòng vé”, từ lâu chỉ nhận lời tham gia khi dự án đủ sức thuyết phục. Bên cạnh cô là Gang Dong-won , tài tử nổi tiếng với những vai diễn điện ảnh, lần này trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn hai thập kỷ. Thêm vào đó là John Cho , gương mặt quen thuộc ở Hollywood, cùng dàn diễn viên kỳ cựu: Lee Mi-sook, Kim Hae-sook, Yoo Jae-myung, Oh Jung-se… Chỉ riêng việc đưa tất cả những cái tên này vào chung một dự án đã đủ khiến công chúng trầm trồ.

Thị trường phim Hàn nhiều năm qua ghi nhận mức cát-xê của sao hạng S thường rơi vào hàng trăm triệu won cho mỗi tập phim – tương đương hàng trăm nghìn USD. Với nền tảng phát trực tuyến, con số này thậm chí còn được đẩy lên cao hơn để thu hút minh tinh. Điều đó có nghĩa, chỉ riêng chi phí cho diễn viên chính của Tempest cũng đã chiếm một phần lớn trong tổng ngân sách 50 triệu USD.

Jun Ji-hyun từng được báo chí quốc tế ước tính nhận khoảng 100.000 USD cho mỗi tập phim ở các dự án trước. Với Tempest , sự góp mặt của cô, cộng với thù lao tương xứng dành cho Gang Dong-won và John Cho, đủ để lý giải vì sao nhiều người ví von bộ phim này “toát ra mùi tiền” ngay từ khi công bố dàn cast.

Đắt xắt ra miếng

Sau khi khiến khán giả “ngợp thở” vì dàn sao hạng S, câu hỏi tiếp theo là: làm thế nào ê-kíp có thể gắn kết họ trong một bộ phim truyền hình?

Câu trả lời nằm ở quy mô sản xuất và tham vọng chưa từng có.

Đơn giản, đây là một canh bạc lớn.

Tempest được dựng với quy mô hiếm thấy: biên kịch Jeong Seo-kyeong – “bàn tay vàng” đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, đạo diễn Kim Hee-won của Vincenzo, Queen of Tears bắt tay cùng Heo Myung-haeng – bậc thầy dàn dựng hành động, cộng thêm âm nhạc từ Jung Jae-il (Parasite, Squid Game).

Phim trải rộng tới gần 200 bối cảnh, mở ra một thế giới vừa rộng lớn vừa căng thẳng. Các nhà sản xuất mô tả đây là sự pha trộn giữa gián điệp, lãng mạn và hành động, hướng đến khán giả toàn cầu. Chính tầm vóc ấy mới lý giải được vì sao cần một dàn sao hạng S với sức hút phủ sóng khắp châu Á và Hollywood.

Kết quả đã chứng minh sự “chịu chi” là đúng đắn. Chỉ sau tuần đầu, Tempest đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 2 toàn cầu trên Disney+ , đồng thời nhận về hàng loạt lời khen cho diễn xuất, nhịp phim dồn dập và quy mô sản xuất. Đây không chỉ là cú bắt tay của các ngôi sao hạng S, mà còn là lời khẳng định rằng: Khi đầu tư đủ lớn và quy tụ được những gương mặt hàng đầu, phim truyền hình Hàn vẫn có thể tạo ra tiếng vang toàn cầu.

Tempest là minh chứng sống động cho câu nói “đắt xắt ra miếng”.

Những ngôi sao hạng S vốn hiếm khi nhận lời đã cùng xuất hiện, mang theo mức cát-xê cao ngất. Và đổi lại, khán giả nhận được một bộ phim vừa kịch tính, vừa mãn nhãn, đủ sức khiến người xem thốt lên: “Bộ phim tràn ngập mùi tiền".